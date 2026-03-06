Тенисерка добила језиве пријетње: "Послали су ми слике чланова породице и пиштоља..."

Извор:
Агенције
06.03.2026
21:46
Свијет тениса поново је потресао случај језивог малтретирања спортиста, а овог пута жртва је Пана Удварди.
Удварди је на свом Инстаграм профилу подијелила детаље који леде крв у жилама.
Наиме, непозната особа ју је контактирала директно на приватни број телефона, захтијевајући да намјерно изгуби меч. Како би притисак био већи, уцјењивач јој је послао фотографије чланова њене породице, њихове адресе, податке о аутомобилима које возе, па чак и слику пиштоља уз директну пријетњу да ће их повриједити ако побиједи.
- Било је застрашујуће добити овако нешто усред ноћи. Знали су све о мојим родитељима и баки - поручила је видно потресена тенисерка.
Оно што овај случај чини још алармантнијим јесте сумња да је нападач до њених приватних података дошао преко саме кровне организације. Удварди је одмах алармирала WТА супервизоре, који су јој открили фрапантан податак – она није једина. Вјерује се да је дошло до великог цурења личних података из WТА базе, што је омогућило криминалцима да директно узнемиравају играчице.
Захваљујући брзој реакцији мађарског конзулата, Пана је на мечу у Анталији имала полицијску заштиту, док су патроле обезбјеђивале домове њене породице у домовини. Ипак, тенисерка оправдано поставља питање безбједности у модерном спорту:
- Ово није нормално. Не смијемо дозволити да злостављање постане свакодневица. Ниједна спортисткиња не би смјела да пролази кроз овакав страх док ради свој посао.
Док се истрага о цурењу података наставља, Удварди је поднијела званичну пријаву турској полицији, надајући се да ће одговорни бити процесуирани, а WТА предузети драстичније кораке у заштити приватности својих чланица.
