Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио

Аутор:

АТВ

06.03.2026

22:58

Сестра Саше Поповића у сузама о јединој жељи коју он није остварио
Фото: Youtube screenshot

Документарац снимљен о Саши Поповићу многе је навео на сузе, а посебно емотиван тренутак био је када је говорила његова рођена сестра Невена.

Поред детаља из његовог дјетињства које је открила, Невена је открила и бол коју је Саша носио у себи.

"Ја имам свој пут свој правац"

- Говорио је: „Мене немојте дирати, оставите ме, ја имам свој пут свој правац и ја ћу остати до краја“, и остао је. Како му је било жао што није успио да га његов тата чује онако у правом смислу. Шта да радимо, тако је - рекла је Сашина сестра.

Сузана открила потресне детаље

Удовица је испричала како је била уз Сашу до последњег тренутка и дана када су јој љекари саопштили најгоре.

- Због болести сам била поред њега и дању и ноћу. Нисам се одвајала, када га ноћу заболи ја скачем из кревета, одмах му помогнем, страх ме је да оде до тоалета сам, да не падне. Идем са њим, подижем га, спуштам га у кревет, све што је било потребно... Тако исто и у Паризу, ту сам била у соби са њим све вријеме - рекла је Сузана Јовановић, па се осврнула на његове најтеже, посљедње дане.

- Ти задњи дани су најгори. Онда су му давали морфијум. Доктор је рекао: "Све што имате да му кажете реците му данас или сутра најкасније. Почећемо да му дајемо морфијум и нешто за спавање и он више неће ни да вас чује ни да вас види" - кроз сузе је говорила Сузана Јовановић у документарцу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саша Поповић

Zvezde Granda

