Годину дана од смрти Саше Поповића: Сузана открила како су изгледали његови посљедњи тренуци

Извор:
Курир
28.02.2026
10:04
Првог марта навршава се тачно годину дана од смрти Саше Поповића, а поводом тога, породица и пријатељи данас излазе на Ново бежанијског гробље како би обиљежили годишњи помен.
Дан пред одлазак на помен његови најмилији, удовица Сузана, ћерка Александра, син Данијел и трудна снаја Тијана дали су читуљу и истакли да вријеме не лијечи њихове ране због његовог одласка.
"Година дана без твог гласа, без твог смијеха и твоје снаге. Недостајеш нам у сваком тренутку, у свакој тишини, у сваком окупљању. Вријеме није ублажило тугу, само је потврдило колико је наша љубав према теби вјечна. Заувијек си дио нас", писало је у читуљи породице Саше Поповића.
Иначе мало ко зна да је је промијењен првобитни изглед Салетовог споменика, подигнутог, након што се навршило четрдесет дана од његове смрти.
Удовица Поповића имала је један захтјев након сахране и постављања споменика, а то је да се слова испод Сашине фотографије промијене, што је учињено. Умјесто оних које смо имали прилике да видимо на сахрани постављена су нова, нешто већа.
Водитељка Весна Милановић, ПР Гранда и Поповићева дугогодишња блиска пријатељица открила је шта се крије иза свега тога.
"Све је у реду, само се, по жељи породице стављају нова слова", рекла је она тада.
Сашина удовица недавно је изнијела потресне детаље о његовим посљедњим тренуцима живота. Она је открила да није имала снаге да одмах каже Саши да му је дошао крај.
- И она креће и каже: "Сале мој, није вам добро јетра. Уопште вам није добро јетра". Он ћути онако, још је био свјестан. И разуман, још је могао да нас чује и да види, да прича. Ја га држим за руку. Исто то понављам за њом, кажем: "Није ти добро, љубави, јетра и сви параметри у крви су се пореметили".
Али и даље не могу да кажем ону ријеч да је крај, јер ми смо дошли тог понедјељка у Париз да примимо ту терапију, па да идемо кући. Само да он добије терапију и да одмах кренемо, да једва чекамо да сједнемо у авион и да кренемо кући. И кад сам му рекла: "Примићеш, љубави, неке витамине, нешто ће ти дати, али терапију не могу дати", држала сам га за руку. Он слуша све, а мислим да је већ знао унапријед и каже: "Суле, знам, све знам. Ово је крај" - причала је Сузана за Курир.
Она је открила и да је Саша њу тјешио у најтежим моментима.
- Буквално је он мене тјешио у тим тренуцима, а не ја њега. Ја сам ту кренула да плачем. Нисам могла да се зауставим уопште. Више нисам могла да се обуздам. Све вријеме ми је говорио: "Немој, Суле, да плачеш, мораш да будеш јака. Мораш да будеш и због себе и због дјеце јака". Тог тренутка сам и ја умрла.
То је нешто што човјек најгоре може да доживи. Да гледате свог највољенијег, оца своје дјеце, мужа, друга, супруга, који се растаје са душом и у тим тренуцима показује толику храброст и толику присебност да он мени каже да ја морам да будем јака и да ја не плачем. Те његове ријечи су ме још више дотукле. Он зна да иде горе, али и даље бира ријечи како ће да комуницира са нама. То је нешто невјероватно. И то је био страшан тренутак - рекла је неутјешна Сузана.
