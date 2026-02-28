Израелци издали хитно упозорење свима који се налазе у близини војних објеката Ирана

Извор:
Телеграф
28.02.2026
11:19
Коментари:0
Израелске одбрамбене снаге издале су хитно упозорење онима који се налазе унутар или у близини објеката иранске војне индустрије и војне инфраструктуре широм Ирана, да се ради своје безбједности евакуишу из тих области.
"Хитно упозорење свима који се налазе унутар или у близини објеката иранске војне индустрије и војне инфраструктуре широм Ирана", навео је портпарол ИДФ-а на персијском језику Камал Пенхаси, преноси Ројтерс.
Он им је поручио да се налазе у близини опасних објеката и интереса.
"Ради ваше безбједности и сигурности, молимо вас да се одмах евакуишете из ове области и да се не приближавате док не буде даљих обавјештења. Ваше присуство у овим подручјима угрожава ваш живот", додао је Пенхаси.
Израел и Сједињене Америчке Државе покренули су јутрос нападе на Иран након чега је Техеран одговорио нападом на сјевер Израела.
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније данас да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Извор је за ЦНН потврдио да је израелски напад на Иран био координисан са Сједињеним Америчким Државама.
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је да је започео "први талас опсежних ракетних и беспилотних напада" на Израел, објавила је агенција Тасним.
У саопштењу је наведено да су напади услиједили "као одговор на непријатељску и криминалну агресију непријатеља на Исламску Републику Иран".
