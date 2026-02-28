Погледајте снимак пресретања ракете изнад Абу Дабија: Људи уживају на базену, а онда...

Извор:
Разни медији преносе да су се чуле експлозије у Бахреину и Абу Дабију, градовима у којима се налазе америчке војне базе, али ови извјештаји још нису званично потврђени.
Уједињени Арапски Емирати су такође објавили да затварају свој ваздушни простор, саопштила је државна новинска агенција WAM.
Експлозије су се чуле у главном граду Абу Дабију, а дим се куљао из града.
На друштвеним мрежама круже снимци на којима се види како ПВО пресреће ракету на небу изнад Абу Дабија.
Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.
🇦🇪🇮🇷🇺🇸 Footage from the interceptions in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/sXVnJlK14E— Visioner (@visionergeo) February 28, 2026
Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмерена према земљи, преноси Телеграф.
