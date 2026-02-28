Logo
Large banner

Погледајте снимак пресретања ракете изнад Абу Дабија: Људи уживају на базену, а онда...

Извор:

Телеграф

28.02.2026

10:58

Коментари:

0
Напад Абу Даби
Фото: Printscreen/X

Разни медији преносе да су се чуле експлозије у Бахреину и Абу Дабију, градовима у којима се налазе америчке војне базе, али ови извјештаји још нису званично потврђени.

Уједињени Арапски Емирати су такође објавили да затварају свој ваздушни простор, саопштила је државна новинска агенција WAM.

Експлозије су се чуле у главном граду Абу Дабију, а дим се куљао из града.

На друштвеним мрежама круже снимци на којима се види како ПВО пресреће ракету на небу изнад Абу Дабија.

Најновија вијест

Свијет

Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.

Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмерена према земљи, преноси Телеграф.

izrael vojska

Свијет

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Подијели:

Тагови :

Abu Dabi

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бахреин

Свијет

Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

3 ч

0
Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Свијет

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

3 ч

0
Техеран након напада

Свијет

На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада

3 ч

0
Иран Техеран напад

Свијет

САД нападе на Иран назвале "Операција епски бијес"

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

49

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

13

48

Цвијановић: Први Устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

13

42

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

13

39

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

13

37

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner