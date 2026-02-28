Logo
Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

28.02.2026

10:44

Бахреин
Фото: Tanjug/Planet Labs PBC via AP

Према бахреинској државној новинској агенцији БНА, центар Пете флоте америчке морнарице био је "изложен ракетном нападу" јутрос.

Пета флота САД управља операцијама на Блиском истоку, укључујући Персијски залив, Црвено море, Арапско море и делове Индијског океана.

Министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је на друштвеној мрежи Икс да су активиране сирене за узбуну и позвало грађане и становнике да се склоне.

Национални комуникациони центар Бахреина такође је потврдио да су напади "усмјерени на локације и објекте унутар граница Краљевине" извршени изван њене територије.

izrael vojska

Свијет

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.

Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмјерена према земљи, преноси Телеграф.

Иран Техеран напад

Свијет

На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада

