Медији: Нападнута америчка војна база у Бахреину, људима наређено да се хитно склоне

28.02.2026
10:44
Коментари:0
Према бахреинској државној новинској агенцији БНА, центар Пете флоте америчке морнарице био је "изложен ракетном нападу" јутрос.
Пета флота САД управља операцијама на Блиском истоку, укључујући Персијски залив, Црвено море, Арапско море и делове Индијског океана.
Министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је на друштвеној мрежи Икс да су активиране сирене за узбуну и позвало грађане и становнике да се склоне.
🇺🇸🇮🇷🇧🇭 Insane close up video of NSA Bahrain airbase being attacked by Iranian missile. pic.twitter.com/U2aCIo1N4Q— Visioner (@visionergeo) February 28, 2026
Национални комуникациони центар Бахреина такође је потврдио да су напади "усмјерени на локације и објекте унутар граница Краљевине" извршени изван њене територије.
Свијет
Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана
Власти у Катару, још једној земљи са америчком војном базом, издале су упозорења путем мобилних телефона, позивајући људе да остану у затвореном простору, пренио је Гардијан.
Према саопштењу катарског Министарства одбране, њихови системи за пресретање ракета успјели су да пресретну иранску ракету која је била усмјерена према земљи, преноси Телеграф.
Свијет
На друштвеним мрежама се појавили наводни снимци из Техерана након напада
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
42
13
39
13
37
Тренутно на програму