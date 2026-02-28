Експлозије одјекују Бахреином? Активиране сирене за узбуну, Катар затворио ваздушни простор

Извор:
Телеграф
Звуци експлозије чули су се у Бахреину, јавља АПА , позивајући се на телевизијски канал Ал Арабија.
Према извјештају, активиране су сирене за узбуну.
Такође је објављено да је Катар затворио свој ваздушни простор.
Катарски званичник потврдио је за Скај њуз да је ракета изнад земље пресретана помоћу противваздушне одбране.
Подсјетимо, амерички војници су прије недјељу дана евакуисани и из база у Бахреину у којима се налази Пета флота морнарице.
