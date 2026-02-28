Logo
Експлозије одјекују Бахреином? Активиране сирене за узбуну, Катар затворио ваздушни простор

Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP

Звуци експлозије чули су се у Бахреину, јавља АПА , позивајући се на телевизијски канал Ал Арабија.

Према извјештају, активиране су сирене за узбуну.

Најновија вијест

Свијет

Прво оглашавање Исламске револуционарне гарде након напада Израела и САД на Иран

Такође је објављено да је Катар затворио свој ваздушни простор.

Катарски званичник потврдио је за Скај њуз да је ракета изнад земље пресретана помоћу противваздушне одбране.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Оласио се Нетанјаху након напада

Подсјетимо, амерички војници су прије недјељу дана евакуисани и из база у Бахреину у којима се налази Пета флота морнарице.

