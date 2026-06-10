Медији пишу: Иран одбио да води директне преговоре са САД

Иран је одбио да води директне преговоре са САД у Дохи и наставља паралелне разговоре путем катарских посредника у претходна два дана, извијестио је портал "Аксиос" позивајући се на регионални извор.

У извјештају се наводи да се Вашингтон нада да ће недавни амерички удари на Иран подстаћи Техеран да брже одговори на понуду предсједника САД Доналда Трампа.

"Договор је и даље на столу, али предсједник је спреман да натјера Иранце да плате цијену ако наставе да одуговлаче", рекао је један амерички званичник.

Раније током дана, Трамп је објавио на мрежи "Трут сошл" да је Иран одгодио разговоре и да ће сада Техеран "морати да плати цијену".

У међувремену, новинска агенција "Исна" јавила је да је катарска делегација стигла у Техеран на разговоре о окончању иранско-америчког сукоба, преноси Срна.