Путин оптужио Запад: "Противници Русије изводе терористичке нападе на дјецу"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Противници Русије не оклијевају да врше терористичке нападе на дјецу, као што се догодило у Старобељску, изјавио је данас руски предсједник Владимир Путин.
Руски предсједник је рекао да владајуће европске елите размишљају о увођењу санкција против организација за рекреацију дјеце и да је та идеја бесмислена, преноси Спутњик.
"Каква бесмислица, али то се ипак ради. Може само да се претпостави какав ефекат очекују. Људи који то раде у Европи срамоте сами себе. Са становишта здравог разума, нормалних људи у Русији, Европи и свијету подједнако ово је показатељ неке ограничености, покушај да се почини још једна ситна пакост", рекао је Путин током састанка са руском владом.
Путин је нагласио да руске обавјештајне службе морају да појачају своје напоре у борби против тероризма.
"Још једном скрећем пажњу руководилаца специјалних служби и свих безбједносних агенција на потребу јачања антитерористичке безбједности и уопште безбједности у цијелом образовном, социјалном и инфраструктурном систему. Молим вас да што пре спроведете одговарајуће акције", рекао је Путин и додао да су спољни изазови пролазни, али дјеца су будућност Русије.
Подсјетимо, украјински дронови погодили су у ноћи између 21. и 22. маја студентски дом колеџа у Старобељску, у којем се налазило 86 ученика. У нападу и урушавању зграде погинуо је 21 студент, док су 44 особе повријеђене, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
31
20
30
20
14
20
09
20
06
Тренутно на програму