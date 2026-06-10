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Лавров: Европске иницијативе узимамо са резервом

Аутор:

АТВ
10.06.2026 16:54

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује разговорима између руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Русија ће са резервом ће узимати европске иницијативе све док не буде увјерена да ЕУ искрено жели да почне преговоре о Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Док не чујемо и не увјеримо се да је оно што смо чули озбиљан приједлог - а не само још један покушај одбране, очувања или јачања кијевског нацистичког режима - тада ћемо вјероватно саслушати", рекао је Лавров новинарима након састанка Савјета министара спољних послова Организације Уговора о колективној безбједности.

Он је навео да би "због практичне перспективе, једноставно игнорисао такве идеје".

Лавров је истакао да је ЕУ, ако је заиста жељела да помогне у унапређењу мировног процеса, имала је много прилика и сваку од њих је протраћила.

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"Наравно, чуда се дешавају, али врло мало вјерујем да ЕУ може да направи чудо", додао је Лавров.

Премијер Велике Британије Кир Стармер, француски предсједник Емануел Макрон и њемачки канцелар Фридрих Мерц састали су се у недјељу, 7. јуна, у Лондону са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

Након састанка, они су позвали Русију да пристане на тренутни и потпуни прекид ватре, при чему се тренутна линија контакта сматра полазном тачком за разговоре.

Услови, такође, укључују компензацију и безбједносне гаранције за Украјину, укључујући распоређивање мултинационалних снага, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

Европска унија

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