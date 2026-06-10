Лавров: Европске иницијативе узимамо са резервом

Аутор:АТВ
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Русија ће са резервом ће узимати европске иницијативе све док не буде увјерена да ЕУ искрено жели да почне преговоре о Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Док не чујемо и не увјеримо се да је оно што смо чули озбиљан приједлог - а не само још један покушај одбране, очувања или јачања кијевског нацистичког режима - тада ћемо вјероватно саслушати", рекао је Лавров новинарима након састанка Савјета министара спољних послова Организације Уговора о колективној безбједности.
Он је навео да би "због практичне перспективе, једноставно игнорисао такве идеје".
Лавров је истакао да је ЕУ, ако је заиста жељела да помогне у унапређењу мировног процеса, имала је много прилика и сваку од њих је протраћила.
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"Наравно, чуда се дешавају, али врло мало вјерујем да ЕУ може да направи чудо", додао је Лавров.
Премијер Велике Британије Кир Стармер, француски предсједник Емануел Макрон и њемачки канцелар Фридрих Мерц састали су се у недјељу, 7. јуна, у Лондону са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Након састанка, они су позвали Русију да пристане на тренутни и потпуни прекид ватре, при чему се тренутна линија контакта сматра полазном тачком за разговоре.
Услови, такође, укључују компензацију и безбједносне гаранције за Украјину, укључујући распоређивање мултинационалних снага, преноси Срна.
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