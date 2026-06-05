Додик са Лавровом: Сарадњу Српске и Русије нико не може зауставити

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Санкт Петербургу да му је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров потврдио своју приврженост Дејтонском споразуму, територијалном интегритету БиХ и њеном суверенитету.
Додик је појаснио да се под тим подразумијева престанак рада ОХР-а, као и одлазак страних судија из Уставног суда, што је познат став Русије, као и тај да се мора сјести и наћи рјешење за све девијације које су направљене у кршењу Дејтонског споразума.
Наставља се сарадња Републике Српске и Руске Федерације и то нико не може да заустави.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 5, 2026
Mинистaр спољних послова Сергеј Лавров је потврдио своју приврженост Дејтонском мировном споразуму. Прво, приврженост територијалном интегритету БиХ и, наравно, суверенитету.
То подразумијева… pic.twitter.com/SVryX18GQN
"То је отприлике и наша политика коју смо предлагали. Остајемо привржени дејтонском Уставу, то смо увијек говорили, сматрамо да једини начин јесте да сједнемо и да видимо шта можемо да урадимо. Али, Бошњаци не сматрају да треба да разговарају", рекао је Додик након састанка са Лавровом.
Додик је напоменуо да Република Српска суверено одлучује о својим правима и да ће наставити то да чини.
Република Српска
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Он је истакао да је на састанку било ријечи и о ситуацији у Републици Српској и БиХ када је ријеч о неуспјешној фарси око Савјета за имплементацију мира.
"Савјет за имплементацију мира није дејтонска категорија, нити је у оквиру законодавства БиХ ни Републике Српске. Драго ми је што су доживјели такав фијаско и у том погледу и даље остајемо привржени ставу да ОХР треба затворити. То је став и Русије, која има значајну улогу у доношењу одлука у Савјету безбједности", рекао је Додик.
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Он је навео да је Лавров на састанку исказао и своје незадовољство чињеницом да Бошњаци и Хрвати бојкотују рад заједничке међувладине комисије, те да у том погледу шаљу јасну поруку Русији.
"На крају, сви знамо да је понашање бошњачких политичара изразито непријатељско према Руској Федерацији и мислим да то сада и овде сазријева. Сад им је јасно да су бошњачки и муслимански политичари претјерали. То ми они нису рекли, али могу да препознам да они све више сматрају да су непријатељски према Русији по свему ономе што чине и раде", рекао је Додик и нагласио да то није сметња да Република Српска настави да развија сарадњу са Русијом, те да је у томе нико не може зауставити.
Додик је навео да је Лаврову представио своје виђење у вези са понашањем одређених европских земаља, те да га брине наоружавање Њемачке.
"Брине нас додатна милитаризација ЕУ, која од политичког савеза постаје све више војни савез и то је нешто што ће пред нас ставити нове одлуке. Зато је било исправно што смо у прошлости говорили да ми не желимо у НАТО, који је бомбардовао Србе у два наврата у Републици Српској и Федерацији БиХ. Не желимо да наше чланство тамо буде видљиво и у том погледу смо одбили било какве интеграционе процесе са НАТО-ом", рекао је Додик.
Он је оцијенио да је очигледно да постоје проблеми и са самим НАТО-ом, али и да је могуће да Алијанса настави да ради у неком промијењеном облику или да се формирају неке европске војне снаге.
"И једна и друга варијанта је за нас неприхватљива за чланство јер су многе земље, прије свега Њемачка и друге, учествовале у бомбардовању Србије и Републике Српске и ми то као народ никад не смијемо да заборавимо", поручио је Додик.
Република Српска
Додик са Лавровом у Санкт Петербургу
Додик је навео и да је Русија изложена одређеним проблемима са Западњацима, то јесте суштинским проблемима у вези са сукобом у Украјини.
"У том погледу наш став је да не желимо да подржимо било какве мјере санкција према самој Руској Федерацији, нити да подржимо Запад у настојању да тај рат прошири. Добио сам искрена увјеравања Лаврова да они желе да успоставе мир што је прије могуће, али да напросто мир од њих не зависи, него од Запада, прије свега Европе", рекао је Додик.
Додик је напоменуо да је на састанку било ријечи и о операционализацији ранијег састанка са предсједником Русије Владимиром Путином.
"Имали смо неколико тема за којем је Министарство иностраних послова задужено, да кроз Владу Руске Федерације спроведе те закључке, а који су у вези са одређеним пројектима које смо договарали и у оперативном смислу наставићемо да о томе причамо", рекао је Додик.
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