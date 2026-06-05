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Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:01

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је у руском Санкт Петербургу, на састанку са руководством компаније "Гаспром", договорио да Република Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама.

"Те цијене ће бити продужене крајем мјесеца за сљедећу годину. И морам да кажем да је то врло коректно", рекао је Додик за медије из Републике Српске.

Додик је истакао да је током састанка било ријечи и о гасним конекцијама у БиХ - источној и јужној, те навео да руска страна нема проблем са јужном конекцијом, већ жели да испоручује гас свима којима је то потребно.

Додик са министром привреде и предузетништва Републике Српске Раденком Бубићем и замјеником министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немањом Ковачевићем, учествује на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Русија

Гаспром

руски гас

Санкт Петербург

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