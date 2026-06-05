Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је у руском Санкт Петербургу, на састанку са руководством компаније "Гаспром", договорио да Република Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама.
"Те цијене ће бити продужене крајем мјесеца за сљедећу годину. И морам да кажем да је то врло коректно", рекао је Додик за медије из Републике Српске.
Додик је истакао да је током састанка било ријечи и о гасним конекцијама у БиХ - источној и јужној, те навео да руска страна нема проблем са јужном конекцијом, већ жели да испоручује гас свима којима је то потребно.
Додик са министром привреде и предузетништва Републике Српске Раденком Бубићем и замјеником министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немањом Ковачевићем, учествује на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.
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