До краја године нови мамограф и магнетна резонанца у болници "Србија"

Аутор:АТВ
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Болница "Србија" у Источном Сарајеву до краја године требало би да добије мамограф са томосинтезом вриједан око пола милиона КМ и магнетну резонанцу за коју је Влада Републике Српске обезбиједила три милиона КМ, речено је данас током посјете министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Алена Шеранића овој здравственој установи.
Током састанка ресорног министра и директора Болнице "Србија" Небојше Шешлије истакнуто је да се истовремено ради и на модернизацији радиолошке службе, опремању нове болничке апотеке и јачању кадра.
Шеранић је рекао да је набавка мамографа договорена након разговора са Удружењем жена из Источног Сарајева, те да је овај апарат важан за цијелу регију.
"Увјерен сам да ће кроз пројекат набавке радиолошко-дијагностичке опреме који се реализује уз подршку Свјетске банке мамограф бити обезбијеђен за Болницу `Србија`", рекао је Шеранић новинарима.
Он је рекао да се ради и на рјешавању питања старог дигиталног РТГ апарата како би били избјегнути проблеми у раду Болнице у случају његовог квара.
"Већ се разматрају могућа рјешења за набавку новог апарата", додао је Шеранић.
Шеранић је навео да Удружење хирурга Републике Српске тренутно анализира капацитете свих болница за пружање услуга микроинвазивне хирургије, те да ће вјероватно бити препоручена набавка лапароскопског стуба и за Болницу "Србија".
"Онда би се кроз то повећао обим услуга хирурга који овдје раде и могле би се неке ствари проширити", истакао је Шеранић.
Он је рекао да Болница "Србија" има значајно мјесто у здравственом систему Републике Српске, посебно у области оториноларингологије, гдје се издваја по квалитету и обиму оперативних захвата.
Шеранић је нагласио да су анализе Свјетске банке показале да болнице у Републици Српској имају најбоље показатеље квалитета и ефикасности рада међу здравственим установама земаља западног Балкана.
"Пацијенти најмање бораве, најмање се враћају и најбрже се процедуре завршавају", навео је Шеранић.
Директор Болнице "Србија" Небојша Шешлија захвалио је Шеранићу и Влади Републике Српске за подршку у рјешавању проблема у радиолошкој служби.
"До краја године можемо сигурно рећи да ћемо ријешити питање набавке новог магнета, као и питање мамографа, чиме ћемо добити комплетну дијагностику поново у нашој установи", рекао је Шешлија.
Он је навео да је болница у фази опремања нове болничке апотеке јер тај сегмент није био адекватно ријешен приликом изградње објекта.
"До јесени очекујемо да ће бити ријешено питање болничке апотеке и добићемо потпуно адаптиран простор намијењен апотеци, чиме ћемо добити комплетне услуге под једним кровом", истакао је Шешлија.
Говорећи о кадру, Шешлија је потврдио да је Болница била суочена са одласком дијела љекара у приватне здравствене установе у Сарајеву, али да је тај процес заустављен.
"Већ имамо четири љекара која су се вратила са специјализације и почињу да пружају услуге у нашој установи, а до краја године очекујемо да се још пет младих љекара врати са специјализације", рекао је Шешлија.
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