Logo
Large banner

Додик са Лавровом у Санкт Петербургу

Аутор:

АТВ
05.06.2026 12:08

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Санкт Петербургу са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом.
Фото: RTRS

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Санкт Петербургу са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом.

Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствоваће данас Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.

Овогодишња тема форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности". Очекује се да ће се учесницима Форума данас обратити руски предсједник Владимир Путин, преноси РТРС

Сарадња Републике Српске и Русије је на веома високом политичком нивоу већ двадесет година, речено је у Санкт Петербургу, на састанку делегације Републике Српске са губернатором ове руске области Александром Бегловом.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, уручио је Беглову, Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Сергеј Лавров

Санкт Петербург

Русија

Владимир Путин

Економски форум Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ

Република Српска

Додик: За вртић у Брестовчини исплаћена два милиона КМ

2 ч

0
Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

Република Српска

Тадић: Политичко Сарајево није се одмакло од Видовдана 1914. године

2 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Унапређење сестринства за теренски рад

3 ч

0
Асоцијација патриота Републике Српске

Република Српска

"Бошњаци и ЕУ нису схватили поруке о потреби престанка колонијалне управе у БиХ"

5 ч

0

  • Најновије

14

32

Огласила се делегација ПИК-а: Настављају се консултације о именовању високог представника

14

30

Битно: О комуналним услугама

14

19

Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

14

11

Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

14

01

Додик: Са руководством "Гаспрома" договорено да Српска и даље добија гас по повлашћеним цијенама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner