Додик са Лавровом у Санкт Петербургу

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Санкт Петербургу са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом.
Подсјећамо, делегација Републике Српске присуствоваће данас Међународном економском форуму у Санкт Петербургу.
Овогодишња тема форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности". Очекује се да ће се учесницима Форума данас обратити руски предсједник Владимир Путин, преноси РТРС
Сарадња Републике Српске и Русије је на веома високом политичком нивоу већ двадесет година, речено је у Санкт Петербургу, на састанку делегације Републике Српске са губернатором ове руске области Александром Бегловом.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, уручио је Беглову, Орден заставе Републике Српске са златним вијенцем и предложио одржавање заједничке сједнице влада Српске и Санкт Петербурга.
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