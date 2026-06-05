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"Бошњаци и ЕУ нису схватили поруке о потреби престанка колонијалне управе у БиХ"

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АТВ
05.06.2026 09:31

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Асоцијација патриота Републике Српске
Фото: Vlada Republike Srpske

Асоцијација патриота Републике Српске саопштила је да се у супротности са новим геополитичким условима и званичном политиком нове администрације САД, оличеним у закључцима са сједнице Савјета безбједности, бошњачке и дио политичких елита ЕУ и даље понашају као слон у стакленој радњи – и по цијену своје штете руше све што је вриједно у њиховом окружењу.

"Ни једни ни други нису схватили јасне поруке са сједнице Савјета безбједности о потреби престанка колонијалне управе у БиХ и затварања канцеларије ОХР-а. Чине све што могу да Кристијан Шмит не буде посљедњи колонијални управник у БиХ", наводе у Асоцијацији патриота, преноси Срна

Како се истиче, користе сва дозвољена и недозвољена средства и методе како би обезбиједили наставак колонијалне управе и "новог високог представника" у БиХ по њиховој вољи.

У Асоцијацији сматрају да се у ту сврху користе и посјете неких европских званичника, прије свега из Њемачке и Велике Британије као освједочених дугогодишњих непријатеља Републике Српске и српског народа, али, и сједница тзв. ПИК-а, неуставног и недејтонског самозваног тијела.

"Представници бошњачке политичке елите, прије свих /члан Предсједништва/ Денис Бећировић наставља са досадашњом политиком лажи, обмана и манипулација, покушавајући да убиједи своје европске савезнике о потреби даљњег опстанка Канцеларије ОХР и високог представника, продужавајући на тај начин досадашњу колонијалну управу, која је БиХ довела до самог нестанка", наводи се у саопштењу.

Како је истакнуто, "умјесто да сада траже једино могућа рјешења уређења БиХ кроз демократски конструктиван дијалог три конститутувна народа и два ентитета и консензус домаћег политичког фактора без мијешања и уплитања страног фактора и очување мира и стабилности, они и даље настављају да дижу запаљиве бакље и воде БиХ путем сигурног нестанка".

Асоцијација патриота Републике Српске наводи да снажно подржава мировне иницијативе и политике које долазе из Републике Српске и нуде договор легалних и легитимних представника конститутивних народа у могућем уређењу и функционисању БиХ у будућности уз одсуство било каквих наметања са стране.

Тај пут, како наводе, нема алтернативе и све друго води у нове неспоразуме и катастрофе.

Истичу да у оваквој ситуацији патриотске снаге у Републици Српској, окупљене око Асоцијације патриота Републике Српске и свих других којима је Република Српска у срцу, морају помоћи Српској да се и овога пута, у условима мира и стабилности, она заштити и одбрани, као и њена имовина и институције.

Из Асоцијације патриота Српске подсјећају да Дејтонским мировним споразумом, којим је заустављен крвави сукоб у БиХ, ниједна од уговорних страна није добила све што је жељела и споразум је резултат компромиса који је постигнут под пријетњом и употребе силе.

"Република Српска је, у процес преговарања и потписивања међународног уговора Дејтонског мировног споразума ушла са државно-правним субјективитетом, а изашла са ентитетским субјективитетом, који је свих 30 примјене урушаван и девастиран са намјером дефинитивног нестанка Републике Српске", наведено је у саопштењу.

Из Асоцијације напомињу да у току преговарања страни ментори хрватског и муслиманског народа нису имали озбиљну намјеру поштовања постигнутог споразума и умиривали су муслиманску страну тако што су им обећали да ће све поправити у току имплементације споразума, и агресивно и дрско су то радили свих ових 30 година путем Канцеларије ОХР-а и такозваних и самозваних високих представника, са основним циљем и намјером да у потпуности нестане Република Српска.

"Неуништива воља српског народа за слободом и својом државом, својом имовином и својим институцијама само је јачала све ове године и на тај начин је чувана и сачувана Република Српска, али и њена имовина и институције", наведено је у саопштењу

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Асоцијација патриота

ОХР

Република Српска

Босна и Херцеговина

Бошњаци

Дејтонски споразум

Кристијан Шмит

Европска унија

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