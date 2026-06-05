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Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону

05.06.2026 08:31

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Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Питање имовине у БиХ је ријешено Дејтонским споразумом и Уставом БиХ и сасвим је јасно да она припада Републици Српској и Федерацији БиХ, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Ковачевић је навео да није спорно да и БиХ има одређену имовину, уколико се Српска и Федерација о томе договоре.

"Дакле, једини легалан и прихватљив начин дефинисања овог питања јесте споразум између Републике Српске и Федерације БиХ, а који би касније могао бити потврђен и у Парламентарној скупштини БиХ. Ово је црвена линија Републике Српске. Даље од Устава БиХ и њим загарантованих права Српској нећемо ићи", поручио је Ковачевић.

Наводни "бх правници" израдили су документ који, како наводе федерални медији, садржи рјешење за "државну имовину БиХ".

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Тагови :

Радован Ковачевић

државна имовина

Република Српска

Дејтонски споразум

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