Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону

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Питање имовине у БиХ је ријешено Дејтонским споразумом и Уставом БиХ и сасвим је јасно да она припада Републици Српској и Федерацији БиХ, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је навео да није спорно да и БиХ има одређену имовину, уколико се Српска и Федерација о томе договоре.
"Дакле, једини легалан и прихватљив начин дефинисања овог питања јесте споразум између Републике Српске и Федерације БиХ, а који би касније могао бити потврђен и у Парламентарној скупштини БиХ. Ово је црвена линија Републике Српске. Даље од Устава БиХ и њим загарантованих права Српској нећемо ићи", поручио је Ковачевић.
Наводни "бх правници" израдили су документ који, како наводе федерални медији, садржи рјешење за "државну имовину БиХ".
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