Нова права за особе са инвалидитетом и родитеље његоватеље у Српској

Аутор:Лана Остојић
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Засједала је Владе Републике Српске данас у Палама. Пред министрима Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити, у оквиру кога је, између осталог утврђено право да након што лице ометено у развоју напуни 30 година родитељ његоватељ наставља да примати пензију.
Већа права за лица са инвалидитетом и њихове породице корак су ближе реализацији.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити, који, кажу родитељи – доносе већу сигурност породицама које су годинама указивале на потребу проширења права и уклањања дискриминаторних ограничења. Посебно их охрабрује и најава укидања старосне границе од 65 година за родитеље његоватеље, коју су годинама истицали као једно од најважнијих питања.
"Од наших 6 захтјева, односно 7 малтене је 50 посто усвојено. Господин Минић се потрудио стварно да са својим сарадницима размотри све наше приједлоге и да - у овом моменту шта може да се одради и усвоји, да су они то стварно одрадили и усвојили", истиче из Удружења „Плави свијет“ Вања Средојевић.
Допунама закона предвиђено је и увођење нових права за лица са инвалидитетом старија од 30 година и њихове његоватеље, који би имали право на накнаду од 651 марку. За лица са стопостотним инвалидитетом планиран је и посебан додатак на инвалиднину до 800 марака, док би износ варирао у складу са степеном инвалидитета.
"Да када лице које је ометено у развоју пређе 30 година старости да може родитељ као његоватељ наставити примати исту висину накнаде по том основу, оно што смо још са удружењима усагласили јесте да у оквиру самог закона о социјалној заштити неће бити старосних ограничења по питању самих родитеља, односно неће ограничење бити 65 него се то брише у оквиру Закона о социјалној заштити", истакао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
У договору са родитељима, допуне закона иду у законску процедуру на прву сједницу Народне скупштине, поручио је премијер. За примјену предложених мјера у другој половини године биће потребно око 20 милиона марака.
"Није то само износ на годишњем нивоу од 41 милион КМ, то је 1600 више корисника, 1600 породица које ће имати то право, то је наша људска, нормална брига", предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Ово, међутим, не би требало да буде крај измјена. О статусу родитеља његоватеља, његовој дефиницији, и сигурности у систему, упозоравају родитељи – мора да се прича. Из ресорног министарства најављују да ће до краја године радити и на новом Закону о дјечијој заштити, кроз који би требало да буду разматрана и друга питања на која су указивали родитељи његоватељи и удружења лица са инвалидитетом.
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