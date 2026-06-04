Тришић Бабић: Сада је вријеме

Аутор:АТВ
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изјавила је Срни да није нормално да 30 година након рата у БиХ представници страних држава и даље долазе у Сарајево да бирају човјека који ће имати врховну власт, те поручила да је вријеме да се оконча ангажман ОХР-а.
"Чињеница да се данима излуђујемо информацијама и полуинформацијама са потпуно затвореног и нетранспарентног процеса, уз агресивну кампању Сарајева и тутора да се задржи ОХР и бонска овлаштења, говори зашто је наша принципијелна позиција од 2006. године била исправна", изјавила је Срни Тришић Бабић.
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Она је подсјетила да је прије више од 15 година Венецијанска комисија саопштила да су овлаштења високог представника аномална и да мора доћи до транзиције ка демократији, а Европски суд за људска права да очекује да ће овај привремени аранжман убрзо бити окончан.
"Сада је вријеме", поручила је Тришић Бабић.
Она је нагласила да су у Републици Српској људи образовани и да знају да се ни над ким другим не влада на такав начин.
"Не смијем рећи шта знам, али сам поносна до које мјере су позиције, аргументи и интереси Бањалуке присутни и колико се за њих заузимају", нагласила је Тришић Бабић.
Она је додала да Сједињене Државе имају кохерентну позицију, подржану од нивоа државног секретара Марка Рубија, која у великој мјери одражава и позицију Бањалуке.
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Тришић Бабић је навела да један број чланица ЕУ има ирационалан страх да сједну, препознају Бањалуку као партнера и актера, и разговарају.
Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за спровођење мира на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.
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