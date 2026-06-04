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Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора

Аутор:

АТВ
04.06.2026 18:32

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Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се слободарски српски народ уопште не нервира што нема договора о имену новог високог представника.

"Како је лијепо бити припадник слободарског народа који не слави окупатора, па се уопште не нервираш што нема договора о имену новог високог представника", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за спровођење мира (ПИК) на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.

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Тагови :

Саво Минић

ПИК БиХ

ОХР

високи представник

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