Минић након сједнице ПИК-а: Лијепо је бити дио народа који не слави окупатора

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се слободарски српски народ уопште не нервира што нема договора о имену новог високог представника.

"Како је лијепо бити припадник слободарског народа који не слави окупатора, па се уопште не нервираш што нема договора о имену новог високог представника", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Како је лијепо бити припадник слободарског народа који не слави окупатора, па се уопште не нервираш што нема договора о имену новог високог представника. — Саво Минић (@minic_savo) June 4, 2026

Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за спровођење мира (ПИК) на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.