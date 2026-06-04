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Подјеле у ПИК-у: За сада без одлуке о кандидату за високог представника

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:16

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Фото: Screenshot/X/OHR_BiH

Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за провођење мира (ПИК) на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, те Француза Ренеа Троказа, преносе федерални медији.

Ландија је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, док је Троказа предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије.

Став званичника Републике Српске је да ПИК није мјесто на којем се одлучује о било чему и да избора високог представника нема без сагласности страна потписница Дејтонског мировног споразума, а једна од њих је Република Српска.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да без унутрашњег дијалога у БиХ не важи ниједан договор ПИК-а.

Кристијана Шмита је прије скоро пет година именовао ПИК, тијело које није предвиђено Дејтонским мировним споразумом, а не Савјет безбједности УН, како је то предвиђено, због чега га Република Српска није признала као високог представника.

Шмит је 12. маја на сједници Савјета безједности УН саопштио да у јуну напушта БиХ.

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Тагови :

ПИК БиХ

високи представник

Босна и Херцеговина

Савјет за провођење мира

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