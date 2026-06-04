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Богдан Богдановић донио неочекивану одлуку

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:16

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Богдан Богдановић
Фото: Tanjug/AP Photo/Peter Forest

Богдан Богдановић завршио је сезону у НБА лиги, а сада је донио једну помало неочекивану одлуку када је ријеч о овом љету.

Српски репрезентативац и капитен није имао сјајну сезону са Лос Анђелес Клиперсима. Богдановић је потпуно био скрајнут ван терена од стране тренера екипе, а након завршетка сезоне борави у Београду.

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Ипак, због личних дешавања мораће да одложи, сада већ традиционални пут у Тревизо на Адидас Еурокамп.

"Нажалост, због личних разлога, ове године нећу моћи да присуствујем Адидас Еурокампу у Тревизу. Тревизо је за мене одувијек било посебно мјесто. Још увијек се сјећам када сам био један од најмлађих играча на кампу, такмичио се, учио и стварао успомене које су ме пратиле кроз цијелу каријеру", рекао је и додао:

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"Желим свима сјајан камп, уживајте у сваком тренутку док сте тамо и надам се да ћемо се видјети сљедећом приликом која нам се укаже!".

Гдје ће српски репрезентативац завршити наредне сезоне, остаје питање.

(Телеграф)

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Тагови :

Богдан Богдановић

НБА

кошарка

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