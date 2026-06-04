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"Брејк" у Тексасу: Брансон водио Њујорк до побједе над Спарсима

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:38

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"Брејк" у Тексасу: Брансон водио Њујорк до побједе над Спарсима
Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Кошаркаши Њујорк Никса побиједили су у гостима екипу Сан Антонио Спарса резултатом 105:95 (19:27, 29:28, 28:21, 29:19) у првој утакмици великог НБА финала.

Никли су узели "брејк" у Тексасу и нанизали своју 12. побједу у овогодишњем плеј-офу. За пораз не знају још од другог сусрета са Атланта хоксима у првој рунди на Истоку.

Неизвјесност је потрајала све до саме завршнице, али послије вођства Спарса од 95:94 погађали су само кошаркаши Њујорка. У посљедња два минута режирали су серију 11:0 вриједну побједе.

Госте је до тријумфа предводио Џејлен Брансон са 30 постигнутих поена и три ухваћене лопте, иако је погодио само двије тројке из девет покушаја.

Читава екипа Њујорка је имала скромних 30 одсто успјешности при шуту са дистанце (11/36), али Спарси су били још непрецизнији - убацили су исти број тројки на значајно већем узорку од 43 шута.

Карл Ентони Таунс је са 18 поена и 12 скокова забиљежио дабл-дабл учинак, док је поен мање убацио О Џеј Ануноби. Двоцифрен је био и Лендри Шемет са 13 поена (3/6 за три).

Међу Спарсима се са 26 поена и 12 скокова истакао Виктор Вембањама, али скоро половину поентерског учинка морао је Француз да заради са линије слободних бацања. Из игре је погодио само шест шутева из 21 покушаја (2/9 за три).

Стефон Кесл је убацио 17 поена, а на 16 су се зауставили Дилан Харпер и Џулијан Шампејни.

Друга утакмица финала на програму је у суботу од 2.30 по средњоевропском времену, а поново ће домаћин бити Сан Антонио.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

НБА

Њујорк Никс

Сан Антонио Спарс

кошарка

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