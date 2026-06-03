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Ко је преминули Един Авдић: Волио га цијели Балкан

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:07

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Преминуо Един Авдић
Фото: Screenshot / YouTube

Веома тужне вијести су погодиле наш регион, читав Балкан, па и читаву Европу. Познати кошаркашки коментатор и новинар, Един Авдић умро је изненада у 47. години.

Един Авдић је неко ко је годинама и те како био популаран на овим просторима због својих преноса како НБА лиге, тако и регионалног такмичења у АБА лиги. Његов коментаторски узор био је Џим Рос, који је преносио кечере.

Един Авдић

Кошарка

Преминуо познати спортски новинар и коментатор Един Авдић

Авдић је рођен Сарајеву 19. јуна 1979. године, а кошарком је почео да се бави већ у дјетињству. Играо је кошарку у сарајевској Босни, екипи која је постала првак Европе, баш у години када се родио Един Авдић, због чега је њива повезаност била и већа.

Током млађих категорија је био бек шутер, а онда је преласком у први тим постао и плејмејкер. Његова каријера није потрајала, пошто је одлучио да прекине с кошарком и посвети се факултету. Уписао је Факутлет политичких наука (новинарски смер) у родном Сарајеву, гдје га је и завршио.

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Први посао је добио на Федералној телевизији, а након тога је радио на ОБН-у, гдје је и стекао популарност преносима НБА лиге.

Одмах након ОБН-а се запослио на Арени спорт, гдје је радио до посљедњег дана свог живота. Осим коментаторског посла, Един Авдић је био познат и као водитељ бројних кошаркашких подкастова, али и писањем великог броја колумни.

Био је познат и као навијач Јута Џеза, за које је навијао откако је знао за себе, подсјећа "Телеграф".

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Тагови :

Умро Един Авдић

Един Авдић

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