Поломљена му вилица: Брутално претучен одборник Миливоје Брковић

Аутор:АТВ
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Одборник коалиције За будућност Подгорице и високи функционер Уједињене Црне Горе Миливоје Брковић брутално је претучен у Подгорици.
У нападу је задобио тешке тјелесне повреде, а металним предметом сломљена му је вилица.
У нападу на Брковића је, преноси "ТВ Подгорица", учествовао је М.В. из Подгорице који важи за безбједносно интересантно лице из Загорича.
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Брковић је хоспитализован и очекује операцију.
Случај је пријављен полицији.
Брковић је за "РТВ ПГ" казао да се инцидент догодио на Булевару револуције којим се кретао и том приликом спазио је два возила која су ишла једно до другог.
Он наводи да се кретао возилом иза њих, али да их није могао обићи јер су заузели цијели коловоз.
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"Два возила су се кретала булеваром равномјерно око поноћи и из једног возила је сигнализирано у друго возило да се заустави на проширење. У том возилу, којем је сигнализирано, била је женска особа коју познајем од раније као политичког активисту. Када се зауставила, стао сам и ја и упитао сам је шта се десило. На то ми је она два пута одговорила да их спасимо од ова два лица која их прате возилом. Утолико они долазе на врата нашег возила и М.В. ме препознаје говорећи: 'Ево га онај!' Напуштам возило и кажем М.В. да је то наша сестра Српкиња на шта добијам тврдим предметом боксом ударац у браду, од другог лица са стране, након којег падам и губим тренутно свијест, гдје они настављају са ударцима по глави", испричао је Брковић.
Градоначелник Подгорице Саша Мујовић саопштио је данас да осјећа горчину и пораз након сазнања да је у Подгорици нападнут и повријеђен одборник Миливоје Брковић.
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"Дијете овог града и сјајан човјек. Могу му можда нешто политички спочитати али људски никада. А то је најважније. И знам, да ми треба било каква помоћ, он је ту… без резерве, цијелим срцем. Зато, Брџа, уз тебе сам“, написао је Мујовић на Инстаграму.
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