Logo
Large banner

Поломљена му вилица: Брутално претучен одборник Миливоје Брковић

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:53

Коментари:

0
Миливоје Брковић
Фото: Инстаграм

Одборник коалиције За будућност Подгорице и високи функционер Уједињене Црне Горе Миливоје Брковић брутално је претучен у Подгорици.

У нападу је задобио тешке тјелесне повреде, а металним предметом сломљена му је вилица.

У нападу на Брковића је, преноси "ТВ Подгорица", учествовао је М.В. из Подгорице који важи за безбједносно интересантно лице из Загорича.

илу-ружа-30052026

Кошарка

Преминуо познати спортски новинар и коментатор Един Авдић

Брковић је хоспитализован и очекује операцију.

Случај је пријављен полицији.

Ударен боксером

Брковић је за "РТВ ПГ" казао да се инцидент догодио на Булевару револуције којим се кретао и том приликом спазио је два возила која су ишла једно до другог.

Он наводи да се кретао возилом иза њих, али да их није могао обићи јер су заузели цијели коловоз.

Учионица

Хроника

Малољетник слао лажне дојаве о бомбама у бх. граду

"Два возила су се кретала булеваром равномјерно око поноћи и из једног возила је сигнализирано у друго возило да се заустави на проширење. У том возилу, којем је сигнализирано, била је женска особа коју познајем од раније као политичког активисту. Када се зауставила, стао сам и ја и упитао сам је шта се десило. На то ми је она два пута одговорила да их спасимо од ова два лица која их прате возилом. Утолико они долазе на врата нашег возила и М.В. ме препознаје говорећи: 'Ево га онај!' Напуштам возило и кажем М.В. да је то наша сестра Српкиња на шта добијам тврдим предметом боксом ударац у браду, од другог лица са стране, након којег падам и губим тренутно свијест, гдје они настављају са ударцима по глави", испричао је Брковић.

Градоначелник Подгорице пружио подршку нападнутом Брковићу

Градоначелник Подгорице Саша Мујовић саопштио је данас да осјећа горчину и пораз након сазнања да је у Подгорици нападнут и повријеђен одборник Миливоје Брковић.

Нападнут руски аутобус

Свијет

Стравично: Објављен снимак тренутка удара на руски цивилни аутобус

"Дијете овог града и сјајан човјек. Могу му можда нешто политички спочитати али људски никада. А то је најважније. И знам, да ми треба било каква помоћ, он је ту… без резерве, цијелим срцем. Зато, Брџа, уз тебе сам“, написао је Мујовић на Инстаграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Миливоје Брковић

Подгорица

Црна Гора

Насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

1 ч

0
Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.

Стил

Како увијач за трепавице може измијенити изглед очију?

1 ч

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

ШОК: Сабаленка жели да се повуче из тениса

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом

1 ч

0

Више из рубрике

Пас завезан на ланцу.

Регион

Нови случај злостављања паса у Хрватској: Угинули у најгорим мукама

1 ч

0
Вода на улицама у Хрватској након снажног невремена.

Регион

Јако невријеме погодило Хрватску: Улице под водом

4 ч

0
Авион

Регион

Акција полиције у Црној Гори, задржан авион из Београда!

5 ч

0
Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"

Регион

Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"

7 ч

0

  • Најновије

19

21

Поскупило пиво на Октоберфесту

19

19

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

19

07

Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner