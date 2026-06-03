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Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"

Аутор:

АТВ
03.06.2026 11:58

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Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"
Фото: HAK

На граничним прелазима из БиХ и Србије према Хрватској и данас се протежу километарске колоне камиона, а возачи на прелазак чекају и по неколико дана.

Помаци су минимални, а стрпљење је на измаку, наводе хрватски медији.

МУП Србије огласио се тим поводом јуче, рекавши да се саобраћај за теретна моторна возила на излазу из Србије ка Хрватској одвија отежано, због увођења новог информационог система Хрватске.

На ОВОМ линку погледате стање на граничним прелазима.

"Према расположивим информацијама, до отежаног саобраћаја дошло је услед увођења новог царинског информационог система Хрватске, који је у примени од 1. јуна, што је потврђено и у контактима са надлежним граничним органима Хрватске", саопштено је из МУП-а.

Како је у уторак наведено, на граничном прелазу Шид и Бездан саобраћај на улазу одвија се нормално, док је на излазу за теретна моторна возила на снази потпуна обустава саобраћаја.

Како наводе из МУП-а, на граничном прелазу Батровци, Бачка Паланка и Богојево, саобраћај теретних моторних возила на улазу у Србију одвија се нормално, док се на излазу одвија успорено.

Хрватски медији су данас јавили да је колона камиона још већа него претходног дана, а како се још наводи, последњи камион у колони налази се на удаљености од 45 минута вожње до самог прелаза.

Један од возача рекао је за тамошње медије да се није померио с мјеста 35 сати.

"Нисам се помакнуо с мјеста 35 сати, а након тога сам се приближио прелазу за само 500 метара", рекао је он, а преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на границама

Граница са БиХ

Хрватска

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