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Требињац тукао супругу, кршећи заштитне мјере

Аутор:

АТВ
03.06.2026 11:20

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против С.К. (33) из Требиња због кривичног дјела насиља у породици над својом супругом Ј.К.

Иначе, С.К. је већ имао изречене хитне заштитне мјере у виду забране приласка и контактирања жртве, које је у више наврата прекршио, што му се такође стављ на терет.

У оптужници се наводи да је С.К. супругу напао 17. априла у изнајмљеној кући у Требињу, у којој станује са породицом.

”Примјеном насиља, дрским и безобзирним понашањем оптужени је угрозио спокојство и тјелесни интегритет своје супруге, на начин да ју је након краће вербалне расправе ухватио јако рукама за лице, вукао за косу, а након тога задао ударац руком у предјелу лица”, наводи се у оптужници.

Уколико се докаже кривица оптуженом пријети казна до три године затвора, уз обавезно изрицање и новчане казне због кршења заштитних мјера.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насиље у породици

насиље над женама

Оптужница

ОЈТ Требиње

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Требињац тукао супругу, кршећи заштитне мјере

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