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Кобила једним ударцем усмртила ветеринара

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:42

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копито коњ нога ветеринар
Фото: Pexel/ Barbara Olsen

Ветеринара (48) усмртила је кобила док јој је радио копита, саопштила је данас (3.јуна) Копривничко-крижевачка полиција.

Трагедија се догодила јуче (2.јуна) поподне у околини Крижевца.

Како наводи полиција животиња је задњом ногом ударила у предјелу прсног коша.

Иако му је након ударца пружена љекарска помоћ на лицу мјеста, ветеринар је преминуо од задобијених повреда.

Жупанијски државни тужилац наложио је обдукцију која ће бити обављена у Бјеловару, саопштила је Полицијска управа копривничко-крижевачка.

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Тагови :

коњ усмртио ветеринара

смртни случај

nesrećan slučaj

Хрватска

Полиција

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