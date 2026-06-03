Кобила једним ударцем усмртила ветеринара

Аутор:АТВ
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Ветеринара (48) усмртила је кобила док јој је радио копита, саопштила је данас (3.јуна) Копривничко-крижевачка полиција.
Трагедија се догодила јуче (2.јуна) поподне у околини Крижевца.
Како наводи полиција животиња је задњом ногом ударила у предјелу прсног коша.
Иако му је након ударца пружена љекарска помоћ на лицу мјеста, ветеринар је преминуо од задобијених повреда.
Жупанијски државни тужилац наложио је обдукцију која ће бити обављена у Бјеловару, саопштила је Полицијска управа копривничко-крижевачка.
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