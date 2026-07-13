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Узвикивали "За дом спремни": Скејо и ХОС-овци ослобођени због усташког поздрава

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:31

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Узвикивали "За дом спремни": Скејо и ХОС-овци ослобођени због усташког поздрава
Фото: Unsplash

Општински прекршајни суд у Сплиту ослободио је ратног комаданта ХОС-а Марка Скеју и 12 ХОС-оваца јер су у Книну прије четири године узвикивали "За дом спремни" јер је судија оцијенила да постоје изузеци, упркос томе што је тај усташки поздрав забрањен.

Судија је у ослобађајућој пресуди навела да је тај поклич забрањен у јавном простору, али да постоје изузеци, преносе хрватски медији.

Позвала се на документ Вијећа за суочавање с посљедицама владавине недемократских режима, које је препоручило изузетке од опште забране тоталитаристичких симбола.

У пресуди је наведено да је неспорно да је поздрав "За дом спремни", као службена крилатица усташког покрета и тоталитарног режима НДХ, противан Уставу Хрватске, али је кориштен и у тзв. домовинском рату као саставни дио службеног грба ХОС-а, чији су се припадници "борили од агресије".

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Одлука се наслања и на пресуду Високог прекршајног суда из марта 2025. године, којом је у готово идентичном случају потврђена ослобађајућа пресуда за Скеју.

Тада је суд утврдио да је Скејо, као ратни командант ХОС-а, након говора у част погинулим узвикнуо поздрав, што се може сматрати изузетком, преноси Срна.

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Тагови :

Усташтво

Хрватска

Сплит

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