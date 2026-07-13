Тешка несрећа у БиХ: Међу повријеђенима и дијете

Аутор:АТВ редакција
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У мостарском насељу Доња Махала дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој у учествовала два аутомобила.
Сударили су се Пежо и Опел, а према информацијама којима располаже Херцеговина.инфо, повријеђене су двије особе, међу којима је и дијете.
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На возилима је настала већа материјална штета, док се саобраћај на том дијелу магистрале одвија успорено, једном траком.
На мјесту несреће налазе се полицијски службеници Полицијске управе Мостар, који обављају увиђај након којег ће бити познато више информација о узроку и околностима несреће
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