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Погинуо млади фудбалер Немања Петровић (24)

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:09

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Немања Петровић (24), млади фудбалер ФК Десимировца, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи у ноћи између 11. и 12. јула.

Фудбалски клуб Напредак из Манића опростио се емотивном поруком од фудбалера који је наступао за ривалски клуб, а који је трагично прерано изгубио живот.

Истакли су да их је вијест о његовој смрти дубоко потресла, нагласивши да је Петровић био њихов комшија и пријатељ, чији је прерани одлазак завио у црно породицу, ФК Десимировца и бројне људе који су га познавали.

У опроштајној поруци открили су и да су у више наврата жељели да Петровић обуче дрес Напретка, али да је он остао вјеран свом Десимировцу, чиме је, како су навели, показао шта значе припадност, лојалност и оданост клубу у којем је поникао.

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"Иако смо у више наврата, више од свега, жељели да обучеш наш дрес и постанеш дио нашег тима, ти си остао вјеран свом Десимировцу. Тиме ниси одбио нас – показао си нам шта заиста значе припадност, лојалност и оданост клубу који волиш и пријатељима са којима си одрастао", поручили су из Напретка.

Посебно су се присјетили и посљедњег сусрета са Петровићем, подсјетивши да је 14. јуна одиграо свој посљедњи меч управо на њиховом стадиону, не слутећи да ће то бити и посљедњи поздрав.

На крају су из ФК Напредак Манић упутили најискреније саучешће породици Петровић, ФК Десимировцу, његовим саиграчима, пријатељима и свима који су имали част да га познају.

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Тагови :

погинуо фудбалер

Саобраћајна несрећа

Погинуо Немања Петровић

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