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Ухапшено лице које је изазвало саобраћајну незгоду

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:21

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Ухапшено лице које је изазвало саобраћајну незгоду

Полиција је у Требињу идентификовала и ухапсила лице чији су иницијали Р.К, које се сумњичи да је након изазивања саобраћајне незгоде побјегло са лица мјеста прије доласка полицијских службеника.

Алкотестирањем је утврђено присуство више од 1,5 промила алкохола у организму, саопштено је из Полицијске управе Требиње.

Саобраћајна незгода је за посљедицу имала материјалну штету.

На подручју Полицијске управе Требиње за пет мјесеци 2026. године евидентирано је седам саобраћајних незгода са материјалном штетом са по једним непознатим учесником, од чега је пет незгода расвијетљено, преноси Срна

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Подијели:

Тагови :

ПУ Требиње

Полиција

Саобраћајна незгода

хапшење

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