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Огласио се ирански министар: Трамп је апсолутно у праву

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 21:59

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Огласио се ирански министар: Трамп је апсолутно у праву
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је ,да је предсједник САД Доналд Трамп "апсолутно у праву" и да "ко год обезбиједи безбједан и сигуран пролаз комерцијалних бродова кроз Ормуски мореуз треба да добије компензацију за ову услугу".

Он је ово рекао након Трампове најаве да ће САД преузети контролу над Ормуским мореузом и убудуће наплаћивати накнаду од 20 одсто на сав терет који пролази кроз тај пловни пут.

"Иран је одувијек био чувар (Ормуског) мореуза и то ће остати заувијек", написао је Аракчи на друштвеној мрежи Икс.

Он је још додао и да је 20 одсто "наравно превише" и да ће Техеран по овом питању "бити фер".

Ормуски мореуз

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Трамп одлучио: Накнада од 20 одсто за пролаз кроз Ормуски мореуз

Подсјећамо, Трамп је данас навео да ће САД преузети контролу над Ормуским мореузом и убудуће наплаћивати накнаду од 20 одсто на сав терет који пролази кроз тај пловни пут, као надокнаду за трошкове обезбјеђивања безбједности, док ће истовремено поново успоставити блокаду иранских бродова и њихових клијената.

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