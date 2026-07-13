Огласио се ирански министар: Трамп је апсолутно у праву

Аутор:АТВ редакција
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Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је ,да је предсједник САД Доналд Трамп "апсолутно у праву" и да "ко год обезбиједи безбједан и сигуран пролаз комерцијалних бродова кроз Ормуски мореуз треба да добије компензацију за ову услугу".
Он је ово рекао након Трампове најаве да ће САД преузети контролу над Ормуским мореузом и убудуће наплаћивати накнаду од 20 одсто на сав терет који пролази кроз тај пловни пут.
"Иран је одувијек био чувар (Ормуског) мореуза и то ће остати заувијек", написао је Аракчи на друштвеној мрежи Икс.
Он је још додао и да је 20 одсто "наравно превише" и да ће Техеран по овом питању "бити фер".
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Трамп одлучио: Накнада од 20 одсто за пролаз кроз Ормуски мореуз
Подсјећамо, Трамп је данас навео да ће САД преузети контролу над Ормуским мореузом и убудуће наплаћивати накнаду од 20 одсто на сав терет који пролази кроз тај пловни пут, као надокнаду за трошкове обезбјеђивања безбједности, док ће истовремено поново успоставити блокаду иранских бродова и њихових клијената.
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