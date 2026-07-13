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Шири се зараза у Европи: Ово су симптоми болести која може имати озбиљне посљедице

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:37

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Нови подаци открили су нагли раст боја обољелих од малих богиња у европским земљама које су међу омиљеним дестинацијама туриста.

Мале богиње су веома заразна болест и сматрају се једном од најинфективнијих болести на свијету. Како је у току школски распуст, многе породице путују у Француску, Шпанију, Италију, Немачку, Румунију или Бугарску. Управо је у тим земљама ове године до сада забиљежено највише случајева.

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Британија више није "земља без малих богиња"

И Велика Британија је једно од главних жаришта и налази се одмах иза Румуније, у којој је ове године регистровано 767 случајева, пише Сан. Британска Агенција за здравствену безбједност (УКХСА) потврдила је да је ове године у Енглеској двоје дјеце преминуло од малих богиња, болести познате још из викторијанског доба, док је број заражених за само недјељу дана порастао за петину.

Британија је почетком ове године изгубила статус земље без малих богиња - а сем ње и Јерменија, Аустрија, Азербејџан и Узбекистан - док стручњаци упозоравају да вирус сада представља стварну и све већу пријетњу за дјецу. Глобални здравствени званичници додјељују статус "земље без малих богиња" само државама у којима су случајеви ријетки, унијети из иностранства и брзо стављени под контролу, што је критеријум који Британија више не испуњава.

У Енглеској је између јануара и маја 2026. потврђено 754 случајева малих богиња, а до 22. јуна њихов број порастао је на 801, према подацима УКХСА

Поређења ради, у истом периоду у Италији је забиљежено 425 случајева, а у Бугарској 338.

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Шта су мале богиње и који су симптоми

Ријеч је о изузетно заразној вирусној инфекцији која код појединих људи може да изазове озбиљне здравствене проблеме, а може се спријечити вакцинацијом. Инфекција обично почиње симптомима сличним прехлади, неколико дана касније могу се појавити и ситне бијеле тачкице са унутрашње стране образа и на унутрашњој страни усана, а потом се јавља осип. Он најчешће почиње на лицу и иза ушију, а затим се шири на остатак тијела. Осип обично не сврби

Осам симптома на које треба обратити пажњу су:

  • Црвене, сузне и отечене очи
  • Повишена температура
  • Симптоми налик прехлади - цурење или запушен нос и кијање
  • Умор
  • Јак, промукао кашаљ
  • Ситне сивкастобеле тачкице у усној дупљи
  • Губитак апетита
  • Болови у мишићима

Компликације су ријетке, али уколико се инфекција прошири на плућа или мозак, мале богиње могу довести до упале плућа, менингитиса, слепила, епилептичних напада и, у појединим случајевима, смрти.

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Према процјенама, једно од петоро заражене дјеце биће хоспитализовано, док ће се код једног од 15 развити озбиљне компликације, попут менингитиса или сепсе. Прошле године је у Европској унији забиљежено 7.655 случајева ове болести, од којих је осам имало смртни исход.

Нагли пораст заражених у Европи

Према подацима Европског центра за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ), у мају је 28 европских земаља пријавило податке о случајевима заразе малим богињама. Број инфицираних нагло је порастао од јануара, а иако је у мају забиљежен благ пад у односу на претходни мјесец, стручњаци и даље упозоравају људе да буду опрезни.

Према ЕЦДЦ, само у мају је највећи број случајева пријављен у:

  • Бугарској (122)
  • Италији (74)
  • Француској (24)
  • Белгији (17)
  • Пољској (8)

Какво је тренутно стање у Европи

У Италији је број случајева малих богиња између јануара и априла порастао за скоро 78 одсто. Иако је број обољелих значајно опао, са 158 случајева у априлу на 74 у мају, Италија је и даље током тог месеца имала други највећи број заражених у Европи, одмах иза Бугарске.

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Бугарска у јануару није пријавила ниједан случај заразе, али је до краја априла тај број порастао на 163. Број заражених је у мају поново благо опао, на 122, али је и даље био највећи забиљежен у Европи тог мјесеца.

У Шпанији је од јануара регистровано 138 случајева малих богиња, према ЕЦДЦ

У Француској је од почетка године потврђено 103 случајева заразе

Румунија је до сада ове године пријавила 85 случајева малих богиња

Њемачка је до сада у 2026. пријавила 52 случајева заразе

Вакцина пружа 99 одсто заштите

Двије дозе ММР вакцине пружају до 99 одсто заштите од болести, које могу довести до губитка слуха и компликација у трудноћи. Без вакцинације, једна особа заражена малим богињама може да пренесе вирус на девет од 10 невакцинисаних особа у својој близини.

Према смјерницама, најмање 95 одсто становништва мора да се вакцинише како би се спријечило избијање епидемије. Како наводи Сан, вакцинација против малих богиња, заушака и рубеоле (ММР) у Енглеској пала је на свега 84 одсто, што је најнижи ниво од 2010.

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ЕЦДЦ је указао на важност да се породице вакцинишу како би се заштитили и одрасли и дјеца од ове болести, нарочито ако планирају путовања током лета.

"Од пресудне је важности да дјеца на вријеме приме прву и другу дозу вакцине, у складу са националним програмима имунизације. Једнако је важно идентификовати и вакцинисати особе које испуњавају услове за вакцинацију (на примјер адолесценте и млађе одрасле особе које немају имунитет) у оквиру програма накнадне имунизације", истиче агенција.

(Блиц)

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