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Цијене нафте поново порасле

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 18:59

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Цијене нафте поново порасле
Фото: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

На међународним тржиштима цијене нафте порасле су изнад 79 долара.

Ово поскупљење услиједило је након што су Сједињене Америчке Државе и Иран поново подигли улоге у спору око регулације саобраћаја кроз Ормуски мореуз.

Барелом нафте на лондонском тржишту данас послије подне трговало по цијени од 79,34 долара, вишој за 3,33 долара него на затварању трговања крајем прошле седмице. На америчком тржишту био је скупљи за 3,16 долара и коштао је 74,57 долара, преноси Ројтерс.

Тржишта је на почетку седмице забринуо нови талас напада у близини Ормуског мореуза.

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Подаци о поморском саобраћају показују да је број бродова који су јуче прошли мореузом пао на најнижи ниво у посљедњих неколико недјеља због појачаних безбједносних ризика.

Кроз мореуз је јуче прошло само шест бродова, према подацима фирме Кплер, најмање у посљедњих пет седмица.

Амерички предсједник Доналд Трумп данас је рекао да је Ормуски мореуз отворен за комерцијални саобраћај и да САД поново уводи поморску блокаду Ирана.

(СРНА)

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Тагови :

Нафта

цијене нафте

Ормуски мореуз

Иран

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