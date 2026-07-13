Нови проблем: Цијене нафте скочиле након удара у Заливу

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Цијене нафте скочиле су рано јутрос након што је Иран током јучерашњег дана проширио нападе на земље Залива послије удара Сједињених Америчких Држава, што угрожава испоруке енергената кроз Ормуски мореуз.

Фјучерси нафте Брент порасли су за 2,67 долара, односно 3,51 одсто, на 78,68 долара до 22.04 часа по ГМТ-у, док је америчка нафта Вест Тексас интермидијет (WTI) достигла цијену од 73,89 долара по барелу, што представља раст од 2,48 долара, односно 3,47 одсто, јавио је Ројтерс. Свијет Иран и САД настављају да размјењују ударе: Пакистан позива на хитну деескалацију

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