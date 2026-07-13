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Нови проблем: Цијене нафте скочиле након удара у Заливу

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:48

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте скочиле су рано јутрос након што је Иран током јучерашњег дана проширио нападе на земље Залива послије удара Сједињених Америчких Држава, што угрожава испоруке енергената кроз Ормуски мореуз.

Фјучерси нафте Брент порасли су за 2,67 долара, односно 3,51 одсто, на 78,68 долара до 22.04 часа по ГМТ-у, док је америчка нафта Вест Тексас интермидијет (WTI) достигла цијену од 73,89 долара по барелу, што представља раст од 2,48 долара, односно 3,47 одсто, јавио је Ројтерс.

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Тагови :

Нафта

Ормуски мореуз

Иран

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