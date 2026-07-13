Иран и САД настављају да размјењују ударе: Пакистан позива на хитну деескалацију

Аутор:АТВ редакција
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Наставља се размјена напада америчких снага и иранске војске док посредник у преговорима, Пакистан, апелује на обје стране да "предузму хитне кораке ка деескалацији". Предсједник САД Доналд Трамп тврди да је Иран у суботу пристао, па убрзо одустао од споразума.
Ормуски мореуз отворен је за сва пловила која желе легално да прођу тим међународним пловним путем и саобраћај се одвија без проблема, саопштила је америчка Централна команда (CENTCOM).
Насупрот томе, Техеран тврди да пловидба кроз мореуз тренутно није могућа због, како наводи, "недавних незаконитих активности америчких војних снага у региону", уз поруку да ће дозволе бити издаване када се успоставе стабилност и мир.
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су Вашингтон и Техеран у суботу постигли споразум, али да га је Иран прекршио већ сат времена касније нападом дроном на један брод.
Трамп је за Ен-Би-Си њуз рекао да је Иран прихватио услове који су подразумијевали одустајање од нуклеарног програма, али је оцијенио да је договор брзо прекршен.
Пакистан је изразио забринутост због најновије ескалације тензија на Блиском истоку и позвао све стране да покажу уздржаност, предузму хитне кораке ка деескалацији, као и да поштују обавезе преузете у оквиру Меморандума о разумијевању који су САД и Иран потписали прошлог мјесеца.
Америчка Централна команда (CENTCOM) навела је да је завршена трећа рунда напада на циљеве у Ирану током ове седмице.
Како се истиче, гађани су ракетни и беспилотни системи, поморски капацитети, складишта муниције, комуникационе мреже и обалске војне локације.
Иран је, како се наводи, узвратио нападима на америчке војне објекте у Јордану, Кувајту и Бахреину, док је Оман такође пријавио напад на своју територију.
Потом су иранске власти саопштиле да је острво Кешм погођено са 10 до 11 пројектила.
Амерички медији преносе да су снаге САД извеле ударе на положаје Исламске револуционарне гарде у близини Ормуског мореуза.
Истовремено, иранска агенција Мер јавила је да је у америчком нападу погинуо један од директора Сектора комуникација у покрајини Ормузган, док су још двије особе повријеђене, преноси РТС
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