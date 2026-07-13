Данас славимо Павловдан: Ове ствари су строго забрањене

Аутор:АТВ редакција
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СПЦ и њени вjерници данас, 13. јула славе Сабор Светих дванаест апостола, празник који је у народу познат као Павловдан.
Овај дан посвећен је свим Христовим ученицима који су ширили вјеру свијетом, али се посебно слави и велича Свети апостол Павле. Иако су Свети Петар и Павле пострадали на исти дан (12. јула) и црква их тада заједно помиње, 13. јул је у нашој традицији препознат као дан Светог Павла, кога народ слави са једнаким поштовањем. Поред тога, црква је овај дан одредила као саборни празник свих дванаест апостола – Петра, Андреја, Јакова Зеведејева, Јована, Филипа, Вартоломеја, Томе, Матеја, Јакова Алфејева, Тадеја, Симона Зилота и Матије.
Свети апостол Павле није припадао првој групи од дванаест ученика, већ је на почетку био фарисеј по имену Савле и жестоки прогонитељ хришћана. Међутим, након чудесног јављања самог Господа на путу за Дамаск, он доживљава потпуно преобраћење.
На крштењу добија име Павле и постаје један од највећих, најстраственијих и најученијих проповедника Новог завјета. Његове посланице и данас чине темељ хришћанске теологије, а због свог неуморног рада назван је "апостолом незнабожаца".
За Павловдан се у Србији везују строга народна вјеровања, од којих се нека преносе са кољена на кољено вековима. Павловдан се у народу сматра изузетно "тешким" празником. Према вјеровању, данас никако не треба радити на њиви, косити траву или скупљати сијено. Старији кажу да онога ко прекрши ову забрану може стићи казна у виду грома или олује која ће му уништити летину.
Баш као и у пољу, вјерује се да данас не треба радити тешке кућне послове, попут прања веша или великог чишћења куће. У неким крајевима Србије и даље се поштује обичај да се на овај дан дарују породица и комшије раним петровданским јабукама ("петровачама"), како би година била родна и успешна.
(телеграф)
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