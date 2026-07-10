Logo

Вјерује се да су велики исцјелитељи, и данас им се обраћају за здравље: Сутра никако не заборавите ову молитву

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 20:34

Коментари:

0
Црква
Фото: pexels/Кирилл Абрамов

Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају пренос моштију Светих Кира и Јована, двојице ранохришћанских мученика које Црква вековима поштује као велике исцјелитеље.

Њихово име нераскидиво је повезано са бројним свједочанствима о оздрављењима, због чега се многи вјерници управо њима обраћају када моле за здравље своје породице, снагу да издрже болест или утеху у тешким животним тренуцима.

Овај празник разликује се од њиховог главног дана, који се обиљежава 13. фебруара. Дана 12. јула Црква се сјећа догађаја који је, према предању, означио крај идолопоклонства у једном дјелу Египта и почетак бројних чуда која су се везивала за њихове свете мошти.

Ко су били Свети Кир и Јован?

Свети Кир био је љекар из Александрије који је, према предању, лијечио људе не тражећи никакву надокнаду. Због тога га Црква убраја међу свете бесребренике - оне који су своје знање и дарове стављали у службу Бога и ближњих, а не зараде.

Када је почео прогон хришћана за вријеме цара Диоклецијана, Кир је напустио град и повукао се у Арабијску пустињу, гдје је живео као монах, посвећен молитви и подвигу.

У исто вријеме, Свети Јован, римски војник и побожан хришћанин, чуо је за њега и придружио му се. Њих двојица убрзо су постали нераздвојни, помажући болеснима, сиромашнима и свима којима је била потребна утјеха.

СПЦ

Друштво

Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

Њихова вјера на крају их је одвела у мученичку смрт. Одбили су да се одрекну Христа, због чега су заједно са светим мученицама Атанасијом и њеним ћеркама поднијели тешка страдања и погубљени око 311. године.

Пренос моштију који је променио историју једног мјеста

Неколико деценија касније, почетком петог вијека, патријарх александријски Свети Кирило желио је да угаси посљедње велико паганско светилиште у мјесту Манутин, недалеко од Александрије.

Према црквеном предању, у молитви му се јавио анђео и рекао да ће то мјесто бити очишћено од идолопоклонства ако се у њега пренесу мошти Светих Кира и Јована.

Патријарх је послушао савјет, пренео њихове часне мошти и на том мјесту подигао храм посвећен двојици светитеља.

Од тада су, према записима из тог времена, бројни људи сведочили о чудесним исцјељењима. Наводи се да је оздравио Амоније, син александријског градоначелника Јулијана, затим Теодор, Исидор из Мајуме, жена по имену Теодора, као и многи други који су патили од различитих болести. Управо због тих догађаја Свети Кир и Јован остали су упамћени као чудотворци и заштитници болесних.

За шта им се вјерници најчешће моле?

У православној традицији вјерници се Светим Киру и Јовану обраћају прије свега када моле за:

здравље и оздрављење,

-снагу током болести,

-помоћ љекарима у лијечењу,

-утјеху у тешким животним искушењима,

-мир и веру у тренуцима неизвесности.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо три велика свеца: Приче о њиховим чудима се преносе вијековима

Свештеници подсјећају да молитва није замена за лијечење, већ израз вјере и поверења у Бога, уз истовремено одговорно бригу о сопственом здрављу.

Народно вјеровање које се сачувало до данас

У појединим крајевима Србије постоји лијепо народно вјеровање да на овај празник треба обићи болесног члана породице или комшију, пружити му ријеч утјехе, помоћи колико је могуће и запалити свећу за здравље.

Наши стари говорили су да ниједна молитва нема већу снагу од оне коју прати добро дјело. Зато се овај дан сматра приликом да се, осим молитве, учини и неко мало дело милосрђа - посета усамљеном човјеку, помоћ старијем комшији или подршка ономе коме је најпотребнија.

Молитва Светим Киру и Јовану за здравље

"Као необориву стену даровао си нам чудеса Твојих светих мученика, Христе Боже. Њиховим молитвама саборе безбожника разори, скиптре царства оснажи, као Једини Благ и Човекољубив."

За православне вјернике, празник Светих Кира и Јована није само подсјећање на чуда из прошлости, већ и на снагу вјере, саосјећања и несебичног помагања другима. Управо зато њихово име и послије више од седамнаест вијекова остаје симбол наде да ниједна искрена молитва и ниједно добро дјело никада нису узалудни.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

светац

Црква

вјера

обичаји

Коментари (0)

Прочитајте више

Када наступе невоље, вјерници му се обраћају за помоћ: Изговорите ову молитву

Друштво

Када наступе невоље, вјерници му се обраћају за помоћ: Изговорите ову молитву

15 ч

0
Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

Друштво

Данас је Света Февронија: Ево шта вјерници морају да испоштују

2 д

0
Београд, 20. маја 2026.-Појас Пресвете Богородице, из манастира Ватопед са Хиландара, једна од највећих светиња православног света, донет је данас у Вазнесењску цркву у Београду.Испред цркве светињу су свечано дочекали патријарх српски Порфирије, старешина храма владика Доситеј, архијереји Српске православне цркве, припадници Војске Србије и Гарде, уз интонирање химне Србије и појање победне песме у славу Пресвете Богородице.На свечаном дочеку испред цркве окупио се и велики број верника.

Друштво

"Смирење да буде темељ живота"

3 д

0
црква молитва литургија вјера пост

Друштво

Сутра је велики празник Ивањдан: На улазна врата ово мора да се окачи

4 д

0

Више из рубрике

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 55. колу

3 ч

0
Никола Тесла

Друштво

170 година од рођења Николе Тесле

3 ч

0
ухватио змију феном за косу

Друштво

Ово никада нисте видјели! Ухватио опасну змију уз помоћ фена за косу

3 ч

0
Аутопут Бијељина-Брчко

Друштво

Измјењена траса ауто-пута Бијељина Брчко

4 ч

0

  • Најновије

23

05

Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

22

58

Један хороскопски знак чекају изненађења и заслужени одмор овог викенда

22

47

Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић

22

33

Новак Ђоковић ће бити одушевљен када буде чуо шта је све Синер рекао о њему

22

24

Готово 100.000 људи евакуисано у Пекингу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима