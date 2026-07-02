Данас славимо три велика свеца: Приче о њиховим чудима се преносе вијековима

Аутор:АТВ редакција
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Другог јула српска православна црква обиљежава посебан дан посвећен великим светитељима чије нас приче и данас инспиришу. Свети апостол Јуда, Пајсије Велики и Свети Јован Шангајски својим животима показали су дубоку вjеру, несебичну љубав и неустрашиву преданост Богу.
Свети апостол Јуда, познат и као Јуда Тадеј или Јуда Јаковљев, био је један од дванаест апостола Исуса Христа. Са великом ревношћу је ширио хришћанску вјеру и познат је као заштитник у тешким и безнадежним ситуацијама.
Свети Пајсије Велики био је пустињак и монах из Египта, познат по својој дубокој духовности, молитвеном животу и бројним подвизима у потрази за Богом. Његова учења и данас инспиришу вјернике на путу вјере и покајања.
Као монах био је ученик преподобног Памба. Пајсије је имао нарочити дар уздржавања од јела. Често није окусио хљеб по петнаест дана, још чешће по недјељу дана, а једном је, по свједочењу Јована Колова, седамдесет дана проживио не окусивши ништа.
Свети Јован Шангајски је нововековни светитељ који је свој живот посветио служби цркви и људима у тешким временима. Био је православни епископ у Шангају, архиепископ у западној Европи и Сан Франциску, а канонизован је 1994. године.
Био је познат по својој молитви, љубави према ближњима и чудима која су се приписивала његовој молитвеној помоћи.
Потпуно исцељење жене са ранама на глави: Када је жена Л. Д. Садковскаја пала са коња, задобила је тешке повреде главе, губила је свијест и била у критичном стању пред операцију с високим ризиком. Владика Јован је два сата молио над њом. Након тога, доктор је установио да је њен пулс постао нормалан, операција је успјела, а она се потпуно опоравила без оштећења слуха или вида. Ово чудо је верификовано из болничких записа у Шангају Чудо на самртници у јеврејској болници: Током службе у Јеврејској болници у Шангају, Владика Јован пришао је пацијенткињи, подигао крст и гласно изговорио "Христос васкрсе!" - чиме је жени враћена свест и тражила воду. Убрзо се опоравила и отпуштена је из болнице .
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Исцељење младића током Свете Тајне: Док је причешћивао тешко болесног човјека, протегао је руку према другом, наизглед здравом младићу и рекао му да се причешћи, предвиђајући да ће он ускоро умрети а други преживети. Младић је заиста преминуо те ноћи, док је критично болесни пацијент живео још годинама - чиме је потврђена Владикина исцелитељска предосјетљивост .
Ова чуда, документована у црквеним и болничким архивама, као и у свједочењима савременика, јасно показују дубоку повезаност Светог Јована са Божјом моћи.
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