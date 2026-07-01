Невријеме нанијело штету пољопривредницима у БиХ: ''Град се могао лопатом купити''

Аутор:АТВ редакција
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Нестабилно вријеме са јаком кишом и градом захватило је БиХ те нанијело велику штету пољопривредним усјевима и засадима.
Уништене су младе повртне биљке, али и пластеници. Такође, према локалним извјештајима, забиљежено је и ломљење стабала.
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На подручју Подриња страдали су и плодови малина који су приспјели за бербу. Према ријечима Ивана Стојановића, предсједника Управног одбора Удружења малинара Братунца, Сребренице и Милића "Виламет", киша на овом подручју још увијек пада па је тренутно тешко процијенити колика је штета.
"Има штете, како на малинама тако и на осталом воћу и поврћу. Гдје год је ударао град, ту је и оштећено. Доста малине је сазрело, њих је омлатио вјетар заједно са градом, опала је по земљи, данас је киша и то ће да иструли", каже Стојановић.
Божија воља, додаје, наводећи како су знали пребродити и веће штете. Тренутно је највећа брига како скинути зреле плодове, јер ако опадну, од њих неће бити ништа.
У том послу спутава их киша која и даље пада, иако слаба, сасвим довољно да онемогући било какав рад у њиви.
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"Кад стане киша и угрије сунце, тек тада ће се видјети права штета, има ту и ломова грана, оне су сад зелене, али опет кажем, могло је бити и горе. Град је падао млатио петнаестак минута, могао се лопатом купити", прича Стојановић, додајући да још увијек није договорена коначна цијена малине за 2026. годину.
Аконтативна цијена, коју су објавиле двије локалне хладњаче је 7 КМ/кг, док она контролисана и органска може ићи и по вишој цијени.
Метеоролози су упозорили на могућност нових јачих пљускова, олујног вјетра и леда и током сриједе и четвртка, 1. и 2. јула.
"Најјаче непогоде се очекују од 1. јула увечер од 20 сати до 2. јула, ујутру до 07.00 сати. У четвртак ће температура бити око 10 до 15 степени нижа у односу на претходне дане", навели су из РХМЗ-а.
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Противградна превентива Републике Српске дејствовала је јучер са 157 противградних ракета, захваљујући чему су, наводе, знатно смањене штете од града.
"У опасности је била Херцеговина и комплетно Подриње, али су правовременим дејствима процеси контролисани, те је избјегнута појава јачег града. Стријелци на терену и систем видео надзора, осим пљускова и грмљавине, евидентирали су и појаву суградице у пљуску на подручју Зворника", саопштено је из овог предузећа.
(АгроКлуб)
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