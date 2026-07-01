Ћелије ока произведене у лабораторији пружају нову наду људима којима пријети сљепило

Аутор:АТВ редакција
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Милиони људи којима пријети или су погођени сљепилом сада имају наду да поново прогледају захваљујући револуционарној техници за узгој ћелија ока од нуле.
Научници са Универзитета Дјук открили су начин наговарања одраслих ћелија да се трансформишу у специјализоване крвне судове који су кључни за здравље очију.
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Када се убризгају у очи мишева са болестима мрежњаче, лабораторијски узгајане „ендочене“ ћелије мрежњаче интегрисале су се у оштећена ткива и обновиле своју функцију.
Истраживачи кажу да би ове ћелије могле бити основа нових продора у лијечењу губитка вида и болести ока.
Ова специјализована ткива крвних судова одржавају око здравим, али њихова дегенерација доводи до дијабетичке ретинопатије - компликације дијабетеса и водећег узрока губитка вида у Великој Британији.
Лабораторије се тренутно ослањају на ћелије узете и узгајане од правих пацијената - што узорке за истраживање чини скупим и тешко доступним.
Међутим, иновативна техника истраживача могла би све да промијени тако што би омогућила научницима да сами праве ткиво мрежњаче по потреби.
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Коаутор Паркер Есвајн каже: „Иако постоје извори ћелија ретине, могућност континуираног узгоја од нуле могла би понудити многе предности онима који раде у овој области.“
Баш као и мозак, око је заштићено крвном баријером која контролише колико течности, кисеоника, шећера и других хемикалија може да допре до осетљивих ткива изван њих.
Ова баријера се састоји од ендотелних ћелија мрежњаче, специјализованих ћелија које формирају унутрашњи слој крвних судова.
Ако ове ћелије дегенеришу или баријера ослаби, то може довести до многих различитих болести које на крају кулминирају губитком вида.
Пошто ове ћелије не расту нигдје другдје у тијелу, разумијевање научника остаје ограничено, а њихова способност да развију нове третмане је отежана.
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Али сада, у раду објављеном у часопису Nature Biomedical Engineering, истраживачи описују нови начин производње ових ћелија у лабораторији.
Истраживачи су тестирали ћелије узгајане у лабораторији на мишевима који су имали болести мрежњаче, али још нису почели да губе вид.
Ћелије су се брзо интегрисале у оштећена ткива и помогле у формирању јаких крвних судова и здраве крвне баријере.
Господин Есвајн каже: „Тестови су показали да ове ћелије узгајане у лабораторији имају потенцијал за превентивне третмане, посебно зато што би требало да буду лакше и јефтиније за добијање коришћењем наше технике.“
Умјесто да почну са ендотелним ћелијама мрежњаче узетим од пацијената, њихова метода почиње са посебним ћелијама које се називају индуковане плурипотентне матичне ћелије (iPSC).
То су зреле одрасле ћелије које су хемијски репрограмиране у примарне верзије самих себе, способне да се трансформишу у било коју врсту ћелије у тијелу.
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Тежак дио је пронаћи праву комбинацију хемијских третмана како би се ови мијењачи облика наговорили на тачан облик који желите.
Господин Есвајн и др Јинг-Ју Лин, сада у Johnson & Johnson Innovative Medicine, узели су комерцијално доступне матичне ћелије и користили добро успостављену процедуру да их претворе у стандардне ендотелне ћелије.
Затим су направили јединствени коктел хемикалија названих „фактори раста“ који су рекли ћелијама да се претворе у специфичну врсту ендотелних ћелија које се налазе у оку.
Невјероватно, у лабораторији, ове ћелије су биле у стању да формирају потпуно исту врсту ћелијских мрежа као што то чине у тијелу.
А када су истраживачи створили окружења са ниским садржајем кисеоника и високим садржајем глукозе која оштећују праву крвну баријеру, њихове лабораторијски узгојене верзије су се разградиле на исти начин као што би се разградиле и код правог пацијента.
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То је изузетно важно откриће, јер значи да ће научници моћи да користе ове ћелије за истраживање механизама који стоје иза очних болести, па чак и за тестирање потенцијалних лијекова.
Господин Есвајн каже: „Иако наши експерименти на лабораторији нису покушали да моделирају широк спектар специфичних очних болести у овим студијама, увјерени смо да можемо да створимо одличне моделе људског ткива у лабораторији како бисмо боље разумјели ове болести и открили терапије.“
Још узбудљивије је то што би ове матичне ћелије могле бити основа новог превентивног третмана, пише Дејли Мејл.
У будућности, истраживачи планирају да истраже ове потенцијалне употребе својих ендотелних ћелија мрежњаче како у својој лабораторији, тако и кроз нова индустријска партнерства.
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Ово би на крају могло довести до развоја нових третмана за болести мрежњаче који би могли да спасу милионе од губитка вида.
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