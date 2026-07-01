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Кренули кући, а онда их је вратио Кејн: Енглези се провукли до осмине финала

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 20:14

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Енглез Хари Кејн (9) постиже други гол своје екипе против Конга са саиграчима током 32. фудбалске утакмице Свјетског првенства у Атланти, среда, 1. јула 2026.
Фото: AP Photo/Erik S. Lesser/Tanjug

"Копи" ЕУРО, "пасте" Мундијал. Енглеска је кокетирала са шокантном елиминацијом, губила од ДР Конга, али успјела да уз доста муке дође до преокрета и осмине финала Свјетског првенства – 2:1 (0:1).

Херој Гордог Албиона био је, ко други него, Хари Кејн. До 75. минута био је невидљив, Африканци су до тада водили голом Брајана Сипенге, а онда је показао зашто је у овом тренутку један од кандидата за Златну лопту. У кратком интервалу практично је измислио два гола, од чега други четири минута прије краја и послао своју екипу у осмину финала.

Можда и незаслужено према свему виђеном, посебно што ће Леопарди да жали до краја живота за највећим промашајем досадашњег тока Мундијала из финиша првог полувремена. Тада је Јоане Виса, најбољи фудбалер ДР Конга, погодио стативу са неколико метара и окренуо меч у други смјер. Да је тада погодио ко зна шта би било, вјероватно бисмо гледали највећу сензацију Свјетског првенства.

Овако, Енглеска је и поред очајне игре, у већем дијелу меча, успела да избјегне бруку захваљујући Кејновој класи и закаже окршај са Мексиком на култној Астеки. Тамо ће морати да прикаже много бољу игру ако мисли да не оде кући (пре)рано.

Када килаво и потцјењивачки уђете у меч, па макар били и Енглеска, онда вам следује мучење и пропаст. Горди Албион јесте био велики фаворит, али практично није постојао на терену добрих пола сата, иако све похвале морају да иду Леопардима из ДР Конга.

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Већ у самом уводу су режирали шок смушеном реакцијом Острвљана када је лоше цијенио лопту Ђед Спенсе, а Сипенга остао сам на другој стативи да шутне у ближи угао и изненади лоше постављеног Џордана Пикфорда.

Дуго је требало изабраницима Томаса Тухела да схвате да се упорни и тврди гости неће сами предати без икакве борбе, тек када је услиједила пауза за воду. Тек послије тога услиједили су напади ка супер-расположеном Лионела Мпасија, који је чинио чуда.

Скидао је зицере Маркуса Рашфорда, који није могао да постигне гол ни када је шутирао поред голмана (скидали му са линије), Харија Кејна и Џуда Белингема, и растао у јунака меча. На полувријеме је отишао с сачуваном мрежом, а врло лако је Конго могао да има два поготка предности.

Јоане Виса је промашио скоро па немогуће, с свега пар метара на центаршут Арона ван Бисаке, када је уздрмао стативу већ савладаног Пикфорда и дао "удахнуо живот" Енглеској. Био је то највећи промашај у досадашњем току турнира и када је тако онда уследи казна... Можда чак и незаслужена, преноси Спортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Енглеска

ДР Конго

Хари Кејн

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