Градски стадион: Источна трибина добила кров

Аутор:АТВ редакција
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Постављање кровне конструкције на источној трибини Градског стадиона приведено је крају.
"Исток" је тако добио своје нове рухо, а Борчеве присталице које утакмице прате са овог дијела стадиона и боље услове за све наредне дуеле "црвено плавих".
Фудбалере Борца прва такмичарска утакмица очекује 7. јула када на Градски стадион, у првом колу квалификација за Лигу шампиона, долази Левски из Софије.
Република Српска
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Карте за ову утакмицу су увелико у продаји, а из ФК Борац данас су саопштили да је више од половине капацитета већ продато.
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