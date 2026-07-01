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Градски стадион: Источна трибина добила кров

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:34

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Градски стадион Бањалука
Фото: ATV

Постављање кровне конструкције на источној трибини Градског стадиона приведено је крају.

"Исток" је тако добио своје нове рухо, а Борчеве присталице које утакмице прате са овог дијела стадиона и боље услове за све наредне дуеле "црвено плавих".

Фудбалере Борца прва такмичарска утакмица очекује 7. јула када на Градски стадион, у првом колу квалификација за Лигу шампиона, долази Левски из Софије.

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Карте за ову утакмицу су увелико у продаји, а из ФК Борац данас су саопштили да је више од половине капацитета већ продато.

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Тагови :

ФК Борац

Градски стадион

Бањалука

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