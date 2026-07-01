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Трагедија након побједе Мексика над Еквадором: Три навијача погинула у великој гужви

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 12:07

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Трагедија након побједе Мексика над Еквадором: Три навијача погинула у великој гужви
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Прослава побједе Мексика над Еквадором на Свјетском првенству завршила се трагично у Мексико Ситију, гдје су три особе погинуле у стампеду, потврдиле су локалне власти. Жртве су 44-годишњи мушкарац, 48-годишња жена и 19-годишња дјевојка, јавља Евроњуз .

Трагичан исход прославе

Хитне службе су позване у насеље Хуарез у уторак увече након извјештаја да су три особе изгубиле свијест током уличне забаве. Узрок смрти је гушење, према градском здравственом одељењу.

На лице мјеста су послати болничари, ватрогасци и полиција. Упркос покушајима прве помоћи и реанимације, као и хитном превозу у болницу, жртве нису могле бити спасене и тамо су проглашене мртве.

Реакција градских власти

Предсједница владе Мексико Ситија, Клара Бругада Молина, огласила се на друштвеним мрежама. „У контакту смо са њиховим породицама како бисмо им пружили сву потребну подршку“, рекла је. „Од срца изражавам најдубље саучешће њиховим вољенима. Понављамо наш позив да увијек славимо одговорно, са опрезом и емпатијом“, додала је Молина.

Мексико се пласирао у осмину финала

Побједа Мексика над Еквадором од 2:0 изазвала је еуфорично славље на стадиону Астека и широм престонице, а голови Раула Хименеза и Хулијана Кињонесa обезбједили суорганизаторима турнира мјесто у осмини финала.

Мексико ће се у четвртфиналу сљедеће суочити са Енглеском Томаса Тухела или Демократском Републиком Конго. Тај меч ће се играти у Атланти у сриједу. Уколико се Мексико пласира у четвртфинале, могао би да се суочи са Бразилом Карла Анчелотија или Норвешком.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мексико

Еквадор

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