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У Италији празне полице у супермаркетима, на пумпама нема горива

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20.10.2026 18:50

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Полице у појединим супермаркетима у Напуљу потпуно су празне, а на бензинским пумпама нема горива због вишедневног протеста камионџија због високих цијена дизела.

Локални медији пишу да је блокиран утовар и истовар свјеже хране и друге робе у складиштима недалеко од Напуља.

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Несташица свјеже тјестенине, сира, меса и других производа пријављени су и на Сицилији, а несташица у радњама је и у регионима Калабрија и Пуља.

Италијански министар саобраћаја Матео Салвини састао се данас са удружењима превозника како би помогао у проналаску рјешења и обећао је смањење пореза да би се ублажиле посљедице због раста цијена дизела.

Предсједник удружења превозника "Унатрас" Паоло Уге рекао је да је Салвини обећао да ће исплате почети сутра и да ће бити представљен нацрт закона за рјешење оперативних трошкова.

Нови састанак камионџија и Салвинија заказан је за наредну седмицу.

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Камионџије су се придружиле протестима који су захватили Европу усљед раста трошкова живота због сукоба Америке и Израела са Ираном.

(Срна)

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Тагови :

Италија

Протести

Дизел цијена

супермаркет

несташица горива

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