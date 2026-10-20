У Италији празне полице у супермаркетима, на пумпама нема горива

Аутор:АТВ редакција
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Полице у појединим супермаркетима у Напуљу потпуно су празне, а на бензинским пумпама нема горива због вишедневног протеста камионџија због високих цијена дизела.
Локални медији пишу да је блокиран утовар и истовар свјеже хране и друге робе у складиштима недалеко од Напуља.
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Несташица свјеже тјестенине, сира, меса и других производа пријављени су и на Сицилији, а несташица у радњама је и у регионима Калабрија и Пуља.
Италијански министар саобраћаја Матео Салвини састао се данас са удружењима превозника како би помогао у проналаску рјешења и обећао је смањење пореза да би се ублажиле посљедице због раста цијена дизела.
Предсједник удружења превозника "Унатрас" Паоло Уге рекао је да је Салвини обећао да ће исплате почети сутра и да ће бити представљен нацрт закона за рјешење оперативних трошкова.
Нови састанак камионџија и Салвинија заказан је за наредну седмицу.
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Камионџије су се придружиле протестима који су захватили Европу усљед раста трошкова живота због сукоба Америке и Израела са Ираном.
(Срна)
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