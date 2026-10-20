Румунија добила нову владу: Никулеску премијер

Аутор:АТВ редакција
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Румунија је данас добила нову владу након што је парламент те земље изгласао кабинет који је предложио премијер Лука Никулеску, саопштено је након заједничке сједнице Представничког дома и Сената.
За избор владе Луке Никулескуа гласало је 280 посланика.
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Никулеску је изјавио, након што је парламент подржао његову владу, да Румунија излази из шестомјесечне политичке кризе и да ће нова влада одмах почети да ради, преноси Диги24.
Он је најавио да ће прва сједница нове владе бити одржана већ вечерас.
Његов кабинет добио је знатно више од 233 гласа, колико је било потребно за избор владе.
„Са емоцијама и одговорношћу примио сам овај глас. Захваљујем парламенту на повјерењу, као и Социјалдемократској партији (ПСД), Национално-либералној партији (ПНЛ), Демократском савезу Мађара у Румунији (УДМР), представницима националних мањина и посланицима који су гласали за ову владу“, рекао је Никулеску у првој изјави након гласања.
Он је оцијенио да је гласање важан тренутак за Румунију, истакнувши да земља „излази из шест мјесеци кризе“ и да влада мора одмах да почне да ради.
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„Приоритети су познати. Румунија више не може да чека“, поручио је премијер.
Никулеску је указао на посљедице вишемјесечног политичког застоја, наводећи да грађани осјећају његове посљедице кроз рачуне, раст незапослености, економску ситуацију и геополитичка кретања.
„Румунија сада има владу са пуним овлашћењима. Одмах почињемо да радимо, иако долазимо из различитих средина и са различитим искуством. Неки су политичари са дугогодишњим искуством, док су други независни и долазе из академског и умјетничког свијета. Формираћемо тим и заједно радити“, рекао је румунски премијер.
Подршком румунског парламента формирању владе, успио је четврти покушај предсједника Румуније Никушора Дана да формира владу, након што је претходна проевропска коалиција пала почетком маја.
Влада премијера Илије Боложана изгубила је подршку након што је Социјалдемократска партија (ПСД) напустила коалицију због неслагања око мјера штедње и фискалних реформи, преноси Глас Српске.
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Парламент је потом изгласао неповјерење Боложановој влади.
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