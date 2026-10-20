"Упознајте српско страдање засметало хрватским медијима"

Аутор:Марко Гаврић
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Селективан приказ догађаја из деведесетих, тако су кампању о српском страдању, могло би се рећи на нож дочекали поједини хрватски медији. Смета им, како кажу, једнострана слика ратних збивања.
Не смета им усташка, фашистичка и нацистичка симболика. Њој тамошња јавност веома често свједочи, порука је Дениса Бојића. Оваква, лицемјерна реакција, ништа је друго него потврда вјековне тежње да српском народу забрани да говори о својим жртвама.
"Чини се да постоји један рефлекс када је српско питање на дневном реду, али када се ради о српским жртвама мислим да је то један антицивилизацијски чин", рекао је Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске и додао:
"Очито је да ми можемо да говоримо о српским жртвама и страдању само унутар нашег корпуса, на комеморацијама, на обиљежавањима страдања, али чим изађемо из матичног простора ми постајемо мета напада".
Медијским нападима на Меморијални центар скрећу пажњу са скандалозних нацистичких и антисемитских порука упућених из Сплита.
"Сасвим сигурно мислим да је ово једним дијелом скретање пажње са свега оног чему смо свједочили, али да то ипак није примарни циљ. Примарни циљ јесте онемогућавање српском народу да прича о својим жртвама ван матичног простора", рекао је Бојић.
"Тешко је причати о истини, истина је болна и види се сваки пут кад Срби причају своју истину да долази реакција са друге стране која покушава да ту истину спута или је негира", рекао је Јовица Рудић, историчар у Меморијалном центру Републике Српске.
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У Конгресу САД представљена изложба "Упознајте српско страдање"
Постојање Меморијалног центра Републике Српске документовано приказује истину о страдању Срба и биће му обезбијеђена још боља логистика како би још више радио, истакао је лидер СНСД-а.
"Меморијални центар смо требали формирати првог дана постојања Републике Српске, али нисмо, сада много година послије формиран је и потпуно оправдано јер показује истину, ако некога погађа истина то је његов проблем", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Међународна мултимедијална кампања "Упознајте српско страдање" је до сада приказана у неколико кључних свјетских и европских метропола, Вашингтон, Њујорк, Чикаго, Беч, Рим. Први пут у историји, српско страдање је на насловним странама италијанских и европских медија.
Меморијални центар је до сада прикупио више од 1.500 аудио-визуелних свједочанстава.
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