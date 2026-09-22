У Конгресу САД представљена изложба "Упознајте српско страдање"

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Меморијални центар Републике Српске представио је у Конгресу Сједињених Америчких Држава изложбу "Упознајте српско страдање", отварајући у једном од најважнијих политичких центара свијета простор за документа, свједочанства и историјске чињенице о страдању српског народа.
Поставка је представљена у "Rayburn House Office Building", једној од главних зграда Представничког дома САД, у простору кроз који свакодневно пролазе чланови Конгреса, њихови сарадници, запослени, новинари и посјетиоци. Због тога Вашингтон није само још једна адреса међународне кампање, већ мјесто на којем српска историја долази пред публику непосредно повезану са америчким политичким и институционалним животом.
Изложба доноси причу о страдању српског народа током 20. вијека, од великих страдања у Првом и Другом свјетском рату до ратова деведесетих година. Њена намјера је да у америчком јавном простору отвори питања о којима се о Србима говорило недовољно, а често и кроз поједностављене политичке интерпретације ратова на простору бивше Југославије.
За директора Меморијалног центра Републике Српске Дениса Бојића, представљање изложбе у Конгресу представља важан корак у настојању да тема српског страдања добије простор у америчком политичком и институционалном окружењу.
- Изузетно важан корак за Републику Српску и за национално питање српског народа. Успоставили смо веома важне контакте са битним људима из америчке администрације и добили чврсто обећање да ће тема српског страдања у наредном периоду бити високо позиционирана, презентована и показана на мјестима гдје наша страдања то и заслужују - нагласио је Бојић.
Бојић наглашава да је циљ да се српско страдање представи не само као дио историје једног народа, већ и као тема важна за разумијевање Балкана и ширих међународних односа.
- Једним упорним, систематичним радом и једном идејом да је српско страдање тема која је битна не само за разумијевање Балкана и свега онога што се нама дешавало, него и уопште за разумијевање међународних односа, успјели смо да оно што је било на маргинама јавног мњења подигнемо заиста високо - додао је Бојић.
Поставку је у Вашингтону посјетила и Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, која је указала на значај чињенице да је изложба представљена управо у америчком Конгресу.
- Мислим да је јако важно да се једна оваква поставка изложбе нађе управо у америчком Конгресу. То даје прилику свим посјетиоцима, али исто тако и члановима Конгреса, да се боље упознају са историјом, да се упознају са српским страдањем и са неким стварима које су дуго биле прекривене велом тајне, велом ћутања или су биле искривљене чињенице које су замаглиле у суштини колика је била жртва српског народа - истакла је Цвијановић.
Говорећи о поставци која обухвата стотину година историје, Цвијановић је посебно указала на страдања српског народа у Првом и Другом свјетском рату, али и на потребу да се додатно освијетле догађаји из Одбрамбено-отаџбинског рата и огромне жртве које је српски народ поднио. Подршку раду Меморијалног центра оцијенила је значајном управо зато што се кроз овакве поставке историја посматра у ширем временском и историјском контексту, а не само кроз појединачне догађаје и године.
- Морамо да ставимо ствари у шири контекст и видимо колика је била жртва и колико је неправде нанесено тој жртви. Дакле, њихова мисија је да се исправља неправда према жртвама које нису добиле довољно поштовања и признања широм свијета - додала је Цвијановић.
Вашингтонска поставка истовремено показује колико је важно гдје се о једној историјској теми говори. Изложба постављена у Конгресу доступна је људима који су дио америчког политичког система и који свакодневно пролазе кроз "Rayburn House Office Building". За тему српских жртава, чија је видљивост у америчком јавном простору ограничена, та чињеница даје посебну тежину цијелом пројекту. То потврђује и Боб Мекјуан, бивши конгресмен САД, који је говорио о значају познавања историје српског народа међу новим генерацијама америчких политичких представника.
- Важно је да свака нова генерација конгресмена, конгресних и политичких лидера разумије значајну улогу коју је Србија имала у развоју – економском, политичком и у борби за мир. Цијели свијет треба да зна оно што је овдје представљено, како се такве ствари више никада не би поновиле - нагласио је Мекјуан.
За Брендона Велша, који је посјетио изложбу, сама поставка открила је историјски садржај са којим раније није био упознат.
- Искрено, до данас нисам био упознат са свим овим и заиста мислим да је ово важна прича о којој треба упознати чланове Конгреса, запослене у Конгресу и све који данас пролазе кроз Рејбурн - рекао је Велш.
Његова реакција истовремено открива један од разлога због којих је амерички простор важан за међународну кампању Меморијалног центра. Ако посјетилац једне од зграда Конгреса каже да са дијелом представљене историје до тог тренутка није био упознат, онда је јасно колики значај има могућност да се историјске чињенице представе непосредно пред публиком која о њима раније није имала прилику да чује. Историју са собом носе и људи који су из једног простора отишли у други, али су сјећање и искуство сачували као дио сопственог идентитета. Ту причу у Вашингтону проносе Срби који живе и раде у Сједињеним Америчким Државама.
Душан Маринковић, експерт за међународну трговину у Министарству трговине САД, каже да је упознат са великим дијелом српске историје, али да посебно значајним сматра то што се о њој говори у оваквом простору.
- Драго ми је да сте овако добро организовали и да бар имамо институције и људе који брину о сјећању на жртве, на овакве ствари, и да се организују овакви догађаји на оваквим мјестима, да би се то чуло од стране Срба, које знамо сви да већина свијета, нажалост, није упозната са овим стварима. Што више ми имамо прилике да причамо о овоме, више људи ће бити упознато са стварима. Свјесни смо да годинама морамо да гледамо како наша историја некако је склоњена из медија, да се само једна страна прикаже, а све остало што се дешава, нажалост, остане по страни. Тако да овако чувамо нашу историју - истакао је Маринковић.
Жељко Дамјановић, Србин који живи и ради у Сједињеним Америчким Државама, сматра да је јавно представљање један од начина да се српска историјска искуства учине доступнијим широј јавности.
- Та истина коју ми Срби доносимо са собом треба да се јавно, на одређени начин, представи. Ово је један од начина да то кажемо свијету. У овом случају Сједињеним Државама. И ми Срби имамо право да транспарентно, јавно кажемо истину о страдању српског народа на просторима бивше Југославије. Јако је битно да је то постављено баш у оваквој институцији. Јер ту пролазе многи, прије свега политичари који раде у овој згради, а сама могућност да посјете једну овакву изложбу показује да је доступно да до тих људи дођемо на неки начин - рекао је Дамјановић.
Зато је, каже Дамјановић, важно што је изложба управо у Конгресу:
- То су, знате, најмоћнији људи на планети, да се не лажемо, и њихова генерална политика итекако има утицаја на све свјетске прилике, све свјетске државе и тако даље. Значи, јако је битно да је то урађено овдје - додао је Дамјановић.
Међународна дигитална кампања Меморијалног центра Републике Српске "Упознајте српско страдање" у Вашингтону се реализује уз подршку Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и Представништва Републике Српске у Вашингтону. Након Њујорка, Беча и Рима, њен садржај сада је стигао и у једно од средишта америчког политичког живота.
За Дрину Властелић Рајић, шефицу Представништва Републике Српске у Вашингтону, значај изложбе је управо у томе што се о српској историји, култури и страдању говори пред америчком и међународном јавношћу, на мјесту на којем се отварају многа важна међународна питања.
- Посебно је значајно што је ова изложба представљена у америчком Конгресу у Вашингтону, граду који окупља људе из различитих дијелова свијета и у којем се разговара о многим важним међународним питањима. Вјерујем да ће ова изложба помоћи да приче о жртвама српског народа допру до људи који до сада нису имали прилику да их чују - рекла је Властелић Рајић.
Меморијални центар Републике Српске до сада је прикупио више од 1.500 аудио-визуелних свједочанстава о српском страдању. Њихово представљање изван српског језичког и политичког простора зато није само питање промоције, већ настојање да документована свједочанства о српским жртвама буду доступна и онима који о њима до сада нису знали довољно. У томе и јесте значај Вашингтона, у који Међународна кампања "Упознајте српско страдање", стиже након Њујорка, Беча и Рима.
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