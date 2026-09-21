Минић: Чајниче град вјерних људи

Аутор:АТВ редакција
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Чајниче је град вјерних људи који су вијековима, и кроз најтежа ратна времена, чували Чајничку Красницу, вјеру, традицију и обичаје, рекао је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Посебна је част, али и велика обавеза, када нам такви људи поклоне повјерење. На њега морамо узвратити наставком улагања у путеве, нова радна мјеста, вртиће, школе и боље услове за живот", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Чајниче је град вјерних људи који су вијековима, и кроз најтежа ратна времена, чували Чајничку Красницу, вјеру, традицију и обичаје.— Саво Минић (@minic_savo) September 21, 2026
Посебна је част, али и велика обавеза, када нам такви људи поклоне повјерење. На њега морамо узвратити наставком улагања у путеве, нова радна… pic.twitter.com/oKstGipvio
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