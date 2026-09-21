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Минић: Чајниче град вјерних људи

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21.09.2026 21:24

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СНСД, Чајниче
Фото: Фото: x.com/minic_savo

Чајниче је град вјерних људи који су вијековима, и кроз најтежа ратна времена, чували Чајничку Красницу, вјеру, традицију и обичаје, рекао је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Посебна је част, али и велика обавеза, када нам такви људи поклоне повјерење. На њега морамо узвратити наставком улагања у путеве, нова радна мјеста, вртиће, школе и боље услове за живот", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Чајниче

СНСД

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