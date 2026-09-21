Минић: Хвала мом народу који зна да смо увијек уз Српску

Аутор:АТВ редакција
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Људи у Новом Горажду јасно су дали до знања да подршку дају онима који континуирано повећавају плате и пензије, улажу у привреду и пољопривреду, доводе инвестиције, брину о ученицима и студентима, али и бескомпромисно чувају сваки педаљ Републике Српске, рекао је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић.
"Хвала мом народу који зна да смо увијек уз народ, увијек уз Српску", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Људи у Новом Горажду јасно су дали до знања да подршку дају онима који континуирано повећавају плате и пензије, улажу у привреду и пољопривреду, доводе инвестиције, брину о ученицима и студентима, али и бескомпромисно чувају сваки педаљ Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) September 21, 2026
Хвала мом народу који зна… pic.twitter.com/7ODncAtUsM
Република Српска
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