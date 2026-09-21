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Минић: Хвала мом народу који зна да смо увијек уз Српску

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21.09.2026 20:57

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Људи у Новом Горажду јасно су дали до знања да подршку дају онима који континуирано повећавају плате и пензије, улажу у привреду и пољопривреду, доводе инвестиције, брину о ученицима и студентима, али и бескомпромисно чувају сваки педаљ Републике Српске, рекао је кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић.

"Хвала мом народу који зна да смо увијек уз народ, увијек уз Српску", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Ново Горажде

Избори 2026

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